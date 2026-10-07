Λαμία: Πτώση σοβάδων σε σχολείο την ώρα του μαθήματος – Στο νοσοκομείο προληπτικά μεταφέρθηκαν 4 μαθητές

Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε σε σχολείο της Λαμίας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάδων αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας διδασκαλίας. Τέσσερις μαθητές διακομίστηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς.

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ΣΧΟΛΕΙΟ - ΛΑΜΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: LAMIA REPORT
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: LAMIA REPORT
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε σε σχολείο της Λαμίας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάδων αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας διδασκαλίας και κατέπεσε στα κεφάλια μαθητών.
  • Τέσσερις μαθητές διακομίστηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών έσπευσαν γονείς επικρατώντας κλίμα ανησυχίας.
  • Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, Σταύρος Χαραλάμπους, επεσήμανε ότι «αποφεύχθηκαν τα χειρότερα από καθαρή τύχη, δεδομένου ότι τα υλικά κατέπεσαν απευθείας σε μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας». Η αίθουσα εκκενώθηκε και ο Δήμος Λαμιέων ενημερώθηκε για τεχνικό έλεγχο και αποκατάσταση.

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Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε σε σχολείο της Λαμίας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάδων αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας διδασκαλίας στο 3ο Λύκειο στον Αφανό και κατέπεσε στα κεφάλια μαθητών που βρίσκονταν εντός του χώρου.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, η κατάσταση αξιολογήθηκε εκ νέου με την κλήση ασθενοφόρων. Τελικά, τέσσερις μαθητές διακομίστηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο, ενώ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών έσπευσαν γονείς επικρατώντας κλίμα ανησυχίας. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

ΣΧΟΛΕΙΟ - ΛΑΜΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: LAMIA REPORT
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: LAMIA REPORT

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, Σταύρος Χαραλάμπους, επεσήμανε στο LamiaReport ότι “αποφεύχθηκαν τα χειρότερα από καθαρή τύχη, δεδομένου ότι τα υλικά κατέπεσαν απευθείας σε μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας”.

Η αίθουσα εκκενώθηκε άμεσα, ενώ ενημερώθηκε ο Δήμος Λαμιέων προκειμένου να διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος στατικής επάρκειας και να δρομολογηθούν οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης.

 

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