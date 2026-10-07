Γαλλία: «Φρένο» στη χρήση κρότου-λάμψης μετά τον ακρωτηριασμό 15χρονου – Ζημιές εκατομμυρίων στα σχολεία από τις κινητοποιήσεις

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Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης στους δρόμους, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης την αναστολή της χρήσης χειροβομβίδων κρότου-λάμψης στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων.

Η απόφαση ελήφθη στον απόηχο του σοβαρού τραυματισμού ενός 15χρονου μαθητή στην πόλη Λανς, ο οποίος ακρωτηριάστηκε στο χέρι τη Δευτέρα.

Οι κρότου-λάμψης «δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον στο πλαίσιο του μαθητικού κινήματος», επιβεβαίωσε ο Νουνιέζ στο δίκτυο RTL το πρωί της Τετάρτης, «μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια» για την υπόθεση της Λανς.

Σύμφωνα με διάταγμα που υπεγράφη την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από το αρχηγείο της αστυνομίας και περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας Le Parisien, πρόκειται για «προληπτική αναστολή της βομβίδας ASSD που εκτοξεύεται από εκτοξευτήρα βομβίδων», εν αναμονή της έρευνας για τον τραυματισμό του 15χρονου από την έκρηξη κοντά στο λύκειο Auguste-Béhalde στη Λανς.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της γειτονικής πόλης Βανγκλ, όπου διαμένει ο ανήλικος, στον μαθητή ακρωτηριάστηκε το αριστερό χέρι και υποβλήθηκε σε επέμβαση μοσχεύματος.

«Υπάρχει μια αστυνομική ενέργεια που γεννά ερωτήματα σε όλους μας εντός του υπουργείου Εσωτερικών, αρχίζοντας από τον ίδιο τον υπουργό Εσωτερικών: τι συνέβη στη Λανς, με ισχυρή την πιθανότητα να εμπλέκεται βομβίδα κρότου-λάμψης», εξήγησε ο Νουνιέζ.

Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας υπέδειξαν ότι η βομβίδα καταστολής πλήθους ερρίφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις αποκατάστασης της τάξης (CRS).

Ο εισαγγελέας της Μπετούν, Ετιέν Τιεφρί, διευκρίνισε ότι η έρευνα οφείλει να διαπιστώσει εάν ο έφηβος μάζεψε την κρότου-λάμψης από το έδαφος ή «εάν η βομβίδα προσγειώθηκε πάνω του».

Το 2022, προκειμένου να ενισχυθεί το οπλοστάσιο όπλων καταστολής της αστυνομίας μετά την απαγόρευση των βομβίδων GM2L -οι οποίες ήταν υπεύθυνες για τουλάχιστον δύο ακρωτηριασμούς χεριών (τον Δεκέμβριο του 2020 στο Παρίσι και τον Ιούνιο του 2021 στο Ρεντόν)-, το υπουργείο Εσωτερικών επέλεξε μια βομβίδα κρότου-λάμψης με στόχο την «ελαχιστοποίηση της βλάβης σε τρίτους».

Η νέα αυτή βομβίδα, σχεδιασμένη να εκρήγνυται ταχύτατα πριν προλάβει να την περισυλλέξει κάποιος διαδηλωτής από το έδαφος, παράγει έναν επώδυνο ήχο που εξαναγκάζει το πλήθος να απομακρυνθεί άμεσα.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Λοράν Νουνιέζ διευκρίνισε ότι η Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας (IGPN) διαχειρίζεται πλέον 18 έρευνες για περιστατικά που σημειώθηκαν από την έναρξη των μαθητικών διαμαρτυριών, ενώ μέχρι το βράδυ της Δευτέρας ο αριθμός των ερευνών ανερχόταν σε δέκα.

Μαζικές διαδηλώσεις, συλλήψεις και κυβερνητικά μέτρα

Έπειτα από μια μαζική κινητοποίηση σε ολόκληρη τη Γαλλία για την «Πράξη ΙΙΙ» των διαμαρτυριών, η Μαθητική Ένωση και η Φοιτητική Ένωση απευθύνουν κάλεσμα για συνέχιση των καταλήψεων στα σχολεία.

Μεταξύ 266.000 και 450.000 ανθρώπων διαδήλωσαν στη Γαλλία την Τρίτη. Ενώπιον της κλίμακας των κινητοποιήσεων, ο Εμανουέλ Μακρόν συνάντησε αρκετούς υπουργούς, μεταξύ των οποίων τον Λοράν Νουνιέζ και τον υπουργό Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ, αναζητώντας διέξοδο από την κρίση.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την «τυποποίηση» ημιαργιών χωρίς μαθήματα από σήμερα, ώστε να διευκολυνθεί η «εσωτερική δημοκρατία» στα σχολεία, επιτρέποντας σε μαθητές και προσωπικό να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους.

Συνολικά 488 άτομα συνελήφθησαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των χθεσινών μαθητικών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Βαρύς απολογισμός σε τραυματισμούς και καταστροφές υποδομών

Στον απόηχο της «Πράξης ΙΙΙ», ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, εκτίμησε ότι η βία «που διαστρέβλωσε το κίνημα, διέγραψε εν μέρει τα αιτήματα των μαθητών μας από τη δημόσια σφαίρα».

«Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτού του μαθητικού κινήματος είναι ότι παρεισέφρησαν πολύ γρήγορα υπερ-βίαιες ομάδες» οι οποίες προέβησαν σε «επιθέσεις κατά ιδιοκτησιών και προσώπων», παρατήρησε ο υπουργός κατά την ακρόασή του στην Εθνοσυνέλευση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 215 μαθητές έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαμαρτυριών. «Η συντριπτική πλειονότητα εξ αυτών τραυματίστηκε είτε από ριψοκίνδυνη συμπεριφορά είτε από ρίψεις πυροτεχνημάτων», εξήγησε ο Ζεφρέ.

«Όταν ένας μαθητής τραυματίζεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποτελεί από τη φύση του μια τραγωδία για τον ίδιο, την οικογένειά του και την εκπαιδευτική κοινότητα», πρόσθεσε ο υπουργός.

Επιπλέον, 24 λύκεια έχουν «καεί ή λεηλατηθεί» σε βαθμό τόσο σοβαρό που καθίσταται αδύνατη η άμεση επαναλειτουργία τους. «Έτσι, έχουμε 30.000 μαθητές λυκείου που στερούνται τα δια ζώσης μαθήματα», συνέχισε ο Εντουάρ Ζεφρέ, καταγγέλλοντας «ένα τεράστιο μειονέκτημα» για την ακαδημαϊκή τους πορεία.

Αρκετές εκατοντάδες άλλα ιδρύματα επηρεάζονται επίσης από «πολύ σοβαρές ζημιές», οι οποίες εκτιμώνται επί του παρόντος σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ – μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ κατώτατο όριο.

Ταυτόχρονα, 88 εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί από την αρχή των κινητοποιήσεων, «με λίγο λιγότερο από τους μισούς να είναι διευθυντές ή υποδιευθυντές», όπως ανακοίνωσε ο Ζεφρέ στην Εθνοσυνέλευση.

«Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, στοχοποιήθηκαν σκόπιμα. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», κατήγγειλε.

Τέλος, μέσα σε 24 ώρες, 30.000 μαθητές έχουν ήδη αναρτήσει τις τοποθετήσεις τους στον ιστότοπο «Agora», ο οποίος δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση.

Η πλατφόρμα, που θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Οκτωβρίου, σχεδιάστηκε για να επιτρέψει στην κυβέρνηση να συλλέξει απευθείας τα αιτήματα και τις ανησυχίες των μαθητών.

«Θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια και θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο» για όλους, εξήγησε ο υπουργός.