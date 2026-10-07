Φωτιά στην Βοσκίνα Αρκαδίας: Δύο αεροσκάφη στη μάχη με τις φλόγες

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βοσκίνα Αρκαδίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 13:00.
Δύο αεροσκάφη στη μάχη με τις φλόγες
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βοσκίνα του δήμου Νότιας Κυνουρίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 7, 2026
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας .