Φωτιά στην Βοσκίνα Αρκαδίας: Δύο αεροσκάφη στη μάχη με τις φλόγες

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Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βοσκίνα Αρκαδίας.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
  • Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας συνέδραμε με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αρκαδίας κινητοποιήθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βοσκίνα Αρκαδίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 13:00.

Δύο αεροσκάφη στη μάχη με τις φλόγες

Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας .

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