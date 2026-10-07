Φωτιά στην Βοσκίνα Αρκαδίας: Δύο αεροσκάφη στη μάχη με τις φλόγες

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βοσκίνα Αρκαδίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 13:00.

Δύο αεροσκάφη στη μάχη με τις φλόγες

Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βοσκίνα του δήμου Νότιας Κυνουρίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 7, 2026

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας .