Άννα Βίσση: «Μου είπαν ότι δεν θα μπουν σε καμία συζήτηση, διάλογο και εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον κ. Καρβέλα», δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ήταν καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, όπου μίλησε για τα όσα έχουν γίνει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Ο έμπειρος δικηγόρος έκανε ξεκάθαρο πως έπειτα από το δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο επιτυχημένος καλλιτέχνης χθες (6/10), «ρητά και κατηγορηματικά και η παραγωγή και η Άννα Βίσση, μου είπαν ότι δεν θα μπουν σε καμία συζήτηση, κανένα διάλογο, κανένα εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον κύριο Καρβέλα».

Αναφερόμενος στην επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα η Άννα Βίσση, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε πως: «Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε, είναι ότι αυτή η επιστολή από την αρχή μέχρι το τέλος γράφτηκε από την κυρία Άννα Βίσση. Χωρίς την συνδρομή κανενός, θέλω να το ξέρετε αυτό. Εμένα όταν μου εστάλη αυτή η επιστολή ξημερώματα, γύρω στις τρεις και είκοσι, την είδα και από εκεί και πέρα δεν μπόρεσα να κάνω καμία παρέμβαση. Ήταν τόσο καλογραμμένη, αυτά ήταν τα συναισθήματά της, αυτή είναι η θέση της και αυτή είναι η απόφασή της. Αφού επέλεξε ο κύριος Καρβέλας να βγάλει δελτίο Τύπου, όπου φαίνεται ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, και η κυρία Βίσση του λέει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη ό,τι αποφασίσει. Αυτή είναι η απάντησή της».

«Εξαιτίας αυτού του όρου, δεν υπεγράφη αυτή η συμφωνία»

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος μίλησε για την προσπάθεια που έγινε να υπάρξει ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στους δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες, εξηγώντας πως: «Ισχύει ότι υπήρξαν προσύμφωνα. Σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος Καρβέλας, πράγματι εγώ έκανα κάποιες συζητήσεις με τη νομική εκπρόσωπο του κυρίου Καρβέλα. Φτάσαμε σε ένα σημείο επαφής και επικοινωνίας, μου έστειλε σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού, το διάβασα, έκανα τις παρεμβάσεις μου.

Αλλά υπήρχε όμως ένας όρος, ο οποίος ήταν απαράβατος για την Άννα Βίσση. Ήθελε να μπει ο έκτος όρος που έλεγε: “Δεσμευόμαστε και οι δύο πλευρές, και ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση, ότι δημόσια θα αποφεύγουμε δηλώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι δυσφημιστικές του ενός για τον άλλον”. Ένας όρος τον οποίο τον είδα ότι είναι πολύ φυσιολογικός. Ούτε θα υβρίζει, ούτε θα συκοφαντεί κανένας από τους δύο στις δημόσιες εμφανίσεις τον άλλον. Μάλιστα με μία ποινική ρήτρα που προβλέπεται στις συμβάσεις, 50 χιλιάδες ευρώ όποιος παραβιάζει αυτόν τον όρο. Που να ξέρετε ότι και αυτές οι ρήτρες όταν πάμε στα δικαστήρια, ποτέ δεν γίνονται αποδεκτές, συνήθως μειώνονται. Εξαιτίας αυτού του όρου, δεν υπεγράφη αυτή η συμφωνία».

«Το κόστος θα είναι και για τις δύο πλευρές»

Σχετικά με το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε: «Υπάρχει ένας νόμος παλιός, ο οποίος προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα, όπως και τα συγγενικά δικαιώματα. Να ξέρετε ότι ο δημιουργός, εν προκειμένω ο συνθέτης και ο στιχουργός, έχουν τα πνευματικά δικαιώματα πάνω στα τραγούδια του ερμηνευτή.

Με βάση το νόμο, η Άννα Βίσση είναι ερμηνεύτρια, άρα μπορεί σύμφωνα με τον νόμο και με την νομολογία του Αρείου Πάγου, ο Νίκος Καρβέλας να της απαγορεύσει να χρησιμοποιεί τα τραγούδια της. Αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός. Από εκεί και πέρα, εάν θα τη πάρει αυτή την απόφαση, το κόστος θα είναι και για τις δύο πλευρές. Δεν θα έχει δηλαδή μόνο πρόβλημα η Άννα Βίσση. Πρόβλημα θα έχει και ο Νίκος Καρβέλας».

«Εάν το απαγορεύσει ο κύριος Καρβέλας, με βάση το νόμο η Άννα Βίσση δεν θα μπορεί να κάνει μια συναυλία με τα δικά του τραγούδια. Όταν δεν θα κάνει συναυλία με τα δικά του τραγούδια η Άννα Βίσση, έτσι ο κύριος Καρβέλας δεν θα λαμβάνει και αυτός τα πνευματικά δικαιώματα και ποσοστά που έπαιρνε μέχρι πρότινος, από τα κέρδη μιας συναυλίας. Το αν υπάρχει καταχρηστική άσκηση από την πλευρά του δημιουργού, του συνθέτη ή του στιχουργού, αυτό είναι ένα θέμα συγκεκριμένο, που θα το κρίνει το δικαστήριο.

Σας λέω όμως ότι η νομολογία του Αρείου Πάγου, δίνει αυτή τη δυνατότητα στον δημιουργό. Από εκεί και πέρα αν αυτό το δικαίωμα το ασκήσει καταχρηστικά, βεβαίως τότε θα μπορέσει η Άννα Βίσση να τα πει χωρίς την έγκριση του κυρίου Καρβέλα. Αλλά αυτό όμως προϋποθέτει ότι θα πάμε στα δικαστήρια. Γιατί και εμείς αν πάρει μία τέτοια απόφαση ο κύριος Καρβέλας, δεν θα την αποδεχτούμε εάν δεν προσφύγουμε στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Μέχρι τη στιγμή που βγήκε το δελτίο τύπου από τον κύριο Καρβέλα, εγώ προσωπικά είχα τη διάθεση να είμαι μια γέφυρα ανάμεσά τους. Έπειτα από αυτό το δελτίο, ρητά και κατηγορηματικά και η παραγωγή και η Άννα Βίσση, μου είπαν ότι δεν θα μπουν σε καμία συζήτηση, κανένα διάλογο, κανένα εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον κύριο Καρβέλα. Η εντολή που έχω πλέον είναι ότι θα προσφύγουμε στα δικαστήρια. Είτε θα είναι η πλευρά του κυρίου Καρβέλα είτε θα είναι η δική μας πλευρά, σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση από τον κύριο Καρβέλα, να χρησιμοποιεί τα τραγούδια του η κυρία Βίσση», τόνισε ο δικηγόρος της Άννας Βίσση και της εταιρείας παραγωγής.