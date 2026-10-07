Μάρκο Ρούμπιο για Κάθετο Διάδρομο: Κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα για να αυξήσουμε τις εξαγωγές αμερικανικού αερίου στην Ευρώπη

«Θέλουμε να μιλήσουμε για τον Κάθετο Διάδρομο και να θέσουμε την Ελλάδα ως κόμβο ενέργειας και ασφάλειας, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές αμερικανικού αερίου στην Ευρώπη» τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο τόνισε την ανάγκη «να θέσουμε την Ελλάδα ως κόμβο ενέργειας και ασφάλειας».
  • Στις δηλώσεις του, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε και στον Κάθετο Διάδρομο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την περιοχή.
  • Οι τοποθετήσεις του Ρούμπιο αναδεικνύουν τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στα ενεργειακά και γεωπολιτικά ζητήματα της ευρύτερης περιοχής.

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«Θέλουμε να μιλήσουμε για τον Κάθετο Διάδρομο και να θέσουμε την Ελλάδα ως κόμβο ενέργειας και ασφάλειας, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές αμερικανικού αερίου στην Ευρώπη» τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια και δείτε τι συμβαίνει στον κόσμο. Τα γεγονότα αυτά μας έχουν δείξει ότι έχουμε ανάγκη διαφοροποιημένες αγωγούς και οδούς» υποστήριξε ο Μάρκο Ρούμπιο και πρόσθεσε:

«Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί εξαιρετικό εταίρο. Κάποια από τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα, τόσο ευαίσθητα, ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας».

«Θέλουμε να επιτύχουν τα έργα. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, είναι προς συμφέρον της Ελλάδας και το δικό μας, είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αναλυθούν σε συγκεκριμένα φόρα» σημείωσε.

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