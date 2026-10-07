Γιώτα Γεωργοπούλου – Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Μαζί στην εξοχή

Την πρώτη φθινοπωρινή απόδρασή τους στην Παύλιανη έκαναν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και η σύντροφός του, Γιώτα Γεωργοπούλου, που κλείνουν φέτος πέντε χρόνια μαζί.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Mια απόδραση στην ορεινή Παύλιανη πραγματοποίησαν πριν από λίγες ημέρες ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και η σύντροφός του, Γιώτα Γεωργοπούλου. Ο μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ και της εθνικής ομάδας και η επιχειρηματίας είχαν την ευκαιρία να περάσουν στιγμές ξεγνοιασιάς μακριά από τις υποχρεώσεις τους. Η παρουσία του Γ. Λαρεντζάκη, της «κόμπρας» όπως τον αποκαλούν οι φαν του αθλήματος, ξεσήκωσε τους κατοίκους του ορεινού χωριού της Φθιώτιδας που έσπευσαν να του μιλήσουν.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στην Κύθνο, από την οποία κατάγεται ο μπασκετμπολίστας, και ο έρωτάς του ήταν κεραυνοβόλος. Από τότε οι δυο τους είναι αχώριστοι, όμως τόσο ο Γιαννούλης όσο και η Γιώτα προσπαθούν να διατηρούν πολύ χαμηλό προφίλ για την προσωπική τους ζωή και τη σχέση τους. Τους αρέσουν πολύ τα ταξίδια και με την πρώτη ευκαιρία ταξιδεύουν εντός και εκτός Ελλάδας.

Ο γκαρντ της ΑΕΚ και η σύντροφός του είναι ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια του μπάσκετ και φέτος κλείνουν πέντε χρόνια σχέσης. Τα τελευταία τρία χρόνια το ζευγάρι έχει περάσει στο στάδιο της συγκατοίκησης σε μια μοντέρνα κατοικία στα νότια προάστια.

Η Γ. Γεωργοπούλου έχει καταγωγή από τη Μάνη. Μαζί με την αδελφή της, Κάλη, είχαν όνειρο να ασχοληθούν με τη μόδα και έχουν δημιουργήσει τη δική τους εταιρεία με μαγιό. Η επιχειρηματίας και influencer είναι μια γυναίκα με έντονη δημιουργικότητα και αγάπη για την αισθητική.

Έχει εμπειρία από τον χώρο του μόντελινγκ, ενώ -αν και στο μπάσκετ ασχολείται μόνο ως η μεγαλύτερη θαυμάστρια του συντρόφου της- ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της, αφού λατρεύει το beach volley.

Διακριτική και δυναμική ταυτόχρονα, στηρίζει τον αγαπημένο της σε κάθε αγώνα του και δίνει το «παρών» στο γήπεδο για να τον εμψυχώνει, ενώ παράλληλα καταφέρνει να κατακτά τους στόχους που θέτει σε επαγγελματικό επίπεδο.