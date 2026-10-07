Ιωάννινα: Τραγωδία με νεκρό βρέφος μόλις 3 μηνών

Μια οικογένεια στα Ιωάννινα θρηνεί την αιφνίδια απώλεια του μόλις τριών μηνών βρέφους της, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης από το ΕΚΑΒ και τους γιατρούς του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα», διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για να ρίξουν φως στην αιτία του θανάτου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διενεργούν σχετική έρευνα.

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βρέφος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο πένθος έχει βυθιστεί μία οικογένεια στα Ιωάννινα, που θρηνεί την αιφνίδια απώλεια ενός βρέφους μόλις τριών μηνών.
  • Παρά τις άμεσες προσπάθειες αναζωογόνησης από το ΕΚΑΒ και τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
  • Φως στην αιτία θανάτου του βρέφους αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, ενώ οι αστυνομικές αρχές διενεργούν σχετική έρευνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο πένθος έχει βυθιστεί μία οικογένεια στα Ιωάννινα, που θρηνεί την αιφνίδια απώλεια ενός βρέφους μόλις τριών μηνών, κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας.

Οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του, και σε κατάσταση πανικού, ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Σε ελάχιστα λεπτά, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας epiruspost.gr, έφτασε στο σημείο μία κινητή μονάδα με γιατρό και διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) του βρέφους.

Το μωράκι, που δεν είχε ανακτήσει σημάδια ζωής, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου, δυστυχώς, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Φως στην αιτία θανάτου του βρέφους αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, ενώ για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί και οι αστυνομικές αρχές, που διενεργούν σχετική έρευνα.

 

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