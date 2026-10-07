Ιωάννινα: Τραγωδία με νεκρό βρέφος μόλις 3 μηνών

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Στο πένθος έχει βυθιστεί μία οικογένεια στα Ιωάννινα, που θρηνεί την αιφνίδια απώλεια ενός βρέφους μόλις τριών μηνών, κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας.

Οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του, και σε κατάσταση πανικού, ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Σε ελάχιστα λεπτά, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας epiruspost.gr, έφτασε στο σημείο μία κινητή μονάδα με γιατρό και διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) του βρέφους.

Το μωράκι, που δεν είχε ανακτήσει σημάδια ζωής, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου, δυστυχώς, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Φως στην αιτία θανάτου του βρέφους αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, ενώ για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί και οι αστυνομικές αρχές, που διενεργούν σχετική έρευνα.