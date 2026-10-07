Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς – Τι είπε η Μενδώνη

«Στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών, η συνάντησή μας επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το βάθος και τη δυναμική των διμερών μας σχέσεων. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικοί σύμμαχοι και εταίροι, με ισχυρή συνεργασία σε πολλούς τομείς. Ο πολιτισμός και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της συνεργασίας», ανέφερε από την πλευρά της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη κατά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για θέματα πολιτισμού, Κέιτ Ντίλον.

«Είναι οι κοινές μας αξίες αλλά και οι ιστορικοί και πολιτιστικοί μας δεσμοί που νοηματοδοτούν και προσδίδουν στη σχέση μας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Σήμερα ανανεώσαμε μόλις το Μνημόνιο Συνεργασίας για την προστασία της Ελληνικής Πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο τομέα συνεργασίας, ο οποίος ήδη έχει συμβάλει στην επιστροφή πολυάριθμων και σημαντικών πολιτιστικών αγαθών στην Ελλάδα και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών», προσέθεσε.

«Το υπουργείο Πολιτισμού, θέλοντας να αναδείξει αυτό το πραγματικά μεγάλο έργο, σχεδιάζει την πραγματοποίηση το 2027 έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με ορισμένα από τα επιστραφέντα αντικείμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα πλαισιώνεται από διάφορες δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το σημαντικό αυτό πρόβλημα με παγκόσμιες διαστάσεις», συμπλήρωσε.

«Με την κυρία Ντίλον συζητήσαμε επίσης τις κοινές εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, με έμφαση στην ανάδειξη της σχέσης μεταξύ της αμερικανικής και της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς και τη σημαντική συμβολή του αμερικανικού φιλελληνισμού στον αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία. Τέλος, αναφερθήκαμε στις δυνατότητες πολιτιστικής συνεργασίας με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028.

Το υπουργείο Πολιτισμού σκοπεύει σε συνεργασία με το Μουσείο Γκέτι στο Λος Άντζελες να οργανώσει μία σημαντική έκθεση και να συμβάλει ποικιλοτρόπως στην υλοποίηση της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με την αμερικανική πλευρά, τόσο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ όσο και την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ώστε οι ιδέες που συζητήσαμε σήμερα να συνεχίσουν να παράγουν απτά αποτελέσματα», κατέληξε.