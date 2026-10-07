Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προς Ρωσία: Ζητούμε πλήρεις πληροφορίες για την πνευμονική πανώλη

Πληροφορίες ζητά από τις ρωσικές Αρχές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) για τον θάνατο δεύτερου εργαζόμενου από πνευμονία απροσδιόριστης αιτιολογίας, πιθανότατα πνευμονικής πανώλης.

Συγκεκριμένα, ο ΠΟΥ ζητά περαιτέρω πληροφορίες για να αποσαφηνιστούν η αιτία της σοβαρής πνευμονίας και ο παθογόνος παράγοντας που προκάλεσε μέτρα δημόσιας υγείας, όπως ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Τρίτη.

«Η κοινοποίηση πληροφοριών εν ευθέτω χρόνω, που είναι πλήρεις και διαφανείς στο πλαίσιο του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, είναι ουσιαστικής σημασίας για να αποσαφηνιστούν αντιφατικές πληροφορίες και να επιτραπεί μια ακριβής αξιολόγηση δυνητικών κινδύνων για τη δημόσια υγεία», ανέφερε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε ανάρτησή του στο X.

Βάσει του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (RSI), ο ΠΟΥ επικοινώνησε το Σάββατο με τις ρωσικές αρχές για να εξασφαλίσει διευκρινίσεις για τον θάνατο μιας 28χρονης τεχνικού εργαστηρίου που εργαζόταν για το Ινστιτούτο κατά της πανώλης του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία. Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης «Ο Κόσμος της Βαϊκάλης», η γυναίκα αυτή ενδέχεται να είχε μολυνθεί από πνευμονική πανώλη μετά το σπάσιμο δοκιμαστικού σωλήνα.

Ο RSI καθιερώνει ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χωρών απέναντι σε γεγονότα και έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας που ενδέχεται να διασχίσουν σύνορα. Βάσει αυτού του κανονισμού, οι χώρες οφείλουν να απαντούν εντός 24 ωρών. Ωστόσο η Ρωσία απάντησε στον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χθες, Τρίτη, δηλαδή τρεις ημέρες μετά το αίτημα.

Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογράμμισε την ανάγκη να ριφθεί φως «στις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για έναν δεύτερο εργαζόμενο που προσβλήθηκε από πνευμονία αδιευκρίνιστης αιτιολογίας».

Από την πλευρά της η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει χθες ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα πανώλης μεταξύ οιουδήποτε είχε έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη σε εργαστήριο ινστιτούτου κατά της πανώλης στη Σιβηρία, η οποία πέθανε την περασμένη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ο πρώτος θάνατος από πνευμονική πανώλη καταγράφηκε στις αρχές Οκτωβρίου, όταν έχασε τη ζωή της μια 28χρονη γυναίκα στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι έως και 200 άνθρωποι έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς ενδέχεται να είχαν έρθει σε επαφή μαζί της

Το θύμα, η Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόταν ως τεχνικός εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης στο Ιρκούτσκ, και σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να μολύνθηκε έπειτα από ατύχημα με σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα.