Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προς Ρωσία: Ζητούμε πλήρεις πληροφορίες για την πνευμονική πανώλη

Πληροφορίες ζητά από τις ρωσικές Αρχές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) για τον θάνατο δεύτερου εργαζόμενου από πνευμονία απροσδιόριστης αιτιολογίας, πιθανότατα πνευμονικής πανώλης.
Συγκεκριμένα, ο ΠΟΥ ζητά περαιτέρω πληροφορίες για να αποσαφηνιστούν η αιτία της σοβαρής πνευμονίας και ο παθογόνος παράγοντας που προκάλεσε μέτρα δημόσιας υγείας, όπως ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Τρίτη.
«Η κοινοποίηση πληροφοριών εν ευθέτω χρόνω, που είναι πλήρεις και διαφανείς στο πλαίσιο του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, είναι ουσιαστικής σημασίας για να αποσαφηνιστούν αντιφατικές πληροφορίες και να επιτραπεί μια ακριβής αξιολόγηση δυνητικών κινδύνων για τη δημόσια υγεία», ανέφερε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε ανάρτησή του στο X.
Since the first media reports, @WHO has been actively following up on the reported death of a laboratory worker at the Irkutsk Antiplague Research Institute in Irkutsk oblast, Russian Federation. The individual died on 2 October 2026 after being hospitalised with severe pneumonia. Initial media reports suggested pneumonic plague following an alleged accidental laboratory exposure.
In response to WHO’s verification request under the International Health Regulations, the Russian health authorities reported that no case of plague had recently been registered in Irkutsk oblast. They informed WHO that an epidemiological investigation had been conducted, preventive and control measures implemented, and identified contacts placed under medical observation and tested. They reported that no high-threat pathogens had been detected among the contacts and that medical observation of all identified contacts had been completed.
WHO has remained in contact with the Russian health authorities and has offered technical support. WHO has requested further information to clarify the cause of the severe pneumonia, the pathogen that prompted the public health measures, and media reports of a second employee with pneumonia of undetermined cause.
Timely, complete and transparent information sharing under the International Health Regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks.
— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 6, 2026
Βάσει του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (RSI), ο ΠΟΥ επικοινώνησε το Σάββατο με τις ρωσικές αρχές για να εξασφαλίσει διευκρινίσεις για τον θάνατο μιας 28χρονης τεχνικού εργαστηρίου που εργαζόταν για το Ινστιτούτο κατά της πανώλης του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία. Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης «Ο Κόσμος της Βαϊκάλης», η γυναίκα αυτή ενδέχεται να είχε μολυνθεί από πνευμονική πανώλη μετά το σπάσιμο δοκιμαστικού σωλήνα.
Ο RSI καθιερώνει ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χωρών απέναντι σε γεγονότα και έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας που ενδέχεται να διασχίσουν σύνορα. Βάσει αυτού του κανονισμού, οι χώρες οφείλουν να απαντούν εντός 24 ωρών. Ωστόσο η Ρωσία απάντησε στον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χθες, Τρίτη, δηλαδή τρεις ημέρες μετά το αίτημα.
Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογράμμισε την ανάγκη να ριφθεί φως «στις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για έναν δεύτερο εργαζόμενο που προσβλήθηκε από πνευμονία αδιευκρίνιστης αιτιολογίας».
Από την πλευρά της η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει χθες ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα πανώλης μεταξύ οιουδήποτε είχε έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη σε εργαστήριο ινστιτούτου κατά της πανώλης στη Σιβηρία, η οποία πέθανε την περασμένη εβδομάδα.
Υπενθυμίζεται ο πρώτος θάνατος από πνευμονική πανώλη καταγράφηκε στις αρχές Οκτωβρίου, όταν έχασε τη ζωή της μια 28χρονη γυναίκα στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι έως και 200 άνθρωποι έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς ενδέχεται να είχαν έρθει σε επαφή μαζί της
Το θύμα, η Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόταν ως τεχνικός εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης στο Ιρκούτσκ, και σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να μολύνθηκε έπειτα από ατύχημα με σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα.