Βόζεμπεργκ στον Realfm 97,8: Πιστεύω ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκλεισε το μάτι στην Ελλάδα

Για την ενεργειακή κρίση και την ετοιμότητα της ΕΕ για την αντιμετώπισή της, μίλησε μεταξύ άλλων η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Ερωτηθείσα εάν θα μπορέσει η ΕΕ να πάρει αποφάσεις που θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση σε έναν βαθμό των τιμών της ενέργειας στην Ελλάδα και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να ανακουφιστούν περισσότερο οι πολίτες, είπε: «Παρακολούθησα με προσοχή την ομιλία της κ. Φον ντερ Λάιεν, η οποία ενώ ξεκίνησε αρνητικά λέγοντας ότι “δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρώπη”, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140% και του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί – δηλαδή έκανε μια καταγραφή της ζοφερής κατάστασης- κατά την άποψή μου, πιστεύω ότι έκλεισε το μάτι στην Ελλάδα, ενδεχομένως και σε κάποιες άλλες χώρες».

«Διότι είπε ρητά ότι θα δώσουμε εργαλεία και την ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη, ανάλογα με το δημοσιονομικό τους χώρο, να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προέκυψαν ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που είναι στις 15 και 16 Οκτωβρίου» σημείωσε η κ. Βόζεμπεργκ και αναφέρθηκε στην επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν, μέσω της οποίας, αιτείται ουσιαστικά τη σύμφωνη γνώμη της ΕΕ για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, λόγω του ενεργειακού κόστους, κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη μείωση του ΕΦΚ.

«Πώς όμως θα το επιτρέψει χωρίς να έχουμε εμείς μία επιβάρυνση; Αν επιτρέψει να μην καταγραφεί στις δαπάνες του προϋπολογισμού. Εμείς είμαστε από τις χώρες που δεν έχουμε έλλειμμα, έχουμε υπερπλέονασμα. Αυτό αν θέλετε δίνει τα περιθώρια, τμηματικά και σταδιακά, να προβαίνει η κυβέρνηση σε πρόνοιες, έστω κι αν είναι προσωρινές» είπε.

«Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος»

«Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι το ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο είναι και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αναμφίβολα δεν έχει αυτή τη στιγμή ορατή ημερομηνία λήξεως. Αντίθετα, έχει μια εξέλιξη η οποία μας φοβίζει, ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για ανθρώπους που δεν θα μπορούν να ζεσταθούν, για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πιέζονται υπερβολικά. Δεν σημαίνει όμως ότι μια κυβέρνηση, αν είχε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δώσει πολύ περισσότερα, δεν θα το έκανε. Είναι μια κυβέρνηση με αξιόπιστο πρωθυπουργό στην Ευρώπη, σε όλα τα φόρα, και στην Αμερική. Θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή έχει ακολουθηθεί αυτή η συνετή -με επιβαρύνσεις αν θέλετε, και με λάθη πολλές φορές- πολιτική, έχει αναγάγει την Ελλάδα σε ισότιμο συνομιλητή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπροστά σε ένα δύσκολο χειμώνα και με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου τον ερχόμενο Ιούλιο, μετά τις εθνικές εκλογές» συμπλήρωσε.

«Έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σε πολλά ζητήματα έχει πάρει λάθος δρόμο»

Στη συνέχεια, με αφορμή το δημοσίευμα της Καθημερινής που αναφέρει ότι μέχρι το 2030 οι μεγαλύτερες χώρες του ευρώ πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν χρέος σχεδόν 5 τρισ. ευρώ, το οποίο εκδόθηκε σε περιόδους εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων, ρωτήθηκε για την εικόνα που παρουσιάζει η Ευρώπη και αν καθίσταται παρίας στον παγκόσμιο χάρτη η Ευρώπη ανάμεσα σε μια ανερχόμενη Κίνα και σε μια ισχυρή Αμερική.

«Καταρχάς, η Αμερική δεν έχει πάρει αποστάσεις από την ανάγκη να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρώπη τη στηρίζει η Αμερική. Αντίθετα, απέναντι βρίσκεται η Ρωσία. Η Κίνα είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος, περισσότερο για τις χώρες που έχουν βαριά βιομηχανία, όπως η Γερμανία. Γι’ αυτό και είδαμε ελλείμματα πια. Δηλαδή, Γερμανία και Γαλλία, που είναι αυτή τη στιγμή οι ακρογωνιαίοι λίθοι του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα, με υποχώρηση των οικονομικών μεγεθών τους.

Εγώ δεν πιστεύω και δεν θέλω να πιστέψω -κι όλοι νομίζω όσοι έχουμε αντιληφθεί τη χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες μας, ιδιαίτερα για εμάς που είμαστε μια μεσαία χώρα, αλλά με μεγάλο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον- ότι το οικοδόμημα κλονίζεται σε τέτοιο βαθμό που αυτά τα μεγέθη θα την επηρεάσουν σε βαθμό που να μην μπορεί να αλλάξει η πολιτική. Έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό καταλαβαίνουμε από τις τελευταίες ομιλίες, ότι σε πολλά ζητήματα έχει πάρει λάθος δρόμο και πρέπει να τα καλύψει. Αν δεν μπορεί να τα καλύψει μεσοπρόθεσμα, θα γίνει οπωσδήποτε μακροπρόθεσμα. Θα χτίσει όμως από τώρα, γι’ αυτό και ξεκινάει και από την ενέργεια. Δηλαδή άκουσα τη Φον ντερ Λάιεν που είπε επιτέλους να πάψουμε να εξαρτόμαστε από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και να πάμε στην καθαρή ενέργεια, ότι χρειάζονται επενδύσεις ενεργειακής κατεύθυνσης και ότι οι ανανεώσιμες πηγές δεν επαρκούν να καλύψουν τα κενά. Δηλαδή ένα κορυφαίο θέμα που απασχολεί τον μέσο πολίτη σήμερα, το βάζει στη Σύνοδο Κορυφής. Ήταν προαναγγελία η χθεσινή της ομιλία» τόνισε η κ. Βόζεμπεργκ.

«Ανησυχητικές οι εξεγέρσεις σε Ισπανία και Γαλλία»

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ τόνισε ότι η ΕΕ καλείται να καλύψει τις αποτυχίες της και σημείωσε: «Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε ακροδεξιές φωνές που αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικές οι εξεγέρσεις και στην Ισπανία και στη Γαλλία με τη νεολαία, η οποία διαμαρτύρεται για την ελλειμματική παιδεία που λαμβάνει από μια χώρα, που ήταν στην πρώτη βαθμίδα σε πολιτισμικά ζητήματα. Αυτά είναι τα ανησυχητικά καμπανάκια τα οποία κρούουν τον κώδωνα της απώλειας αξιακών συστημάτων στα οποία χτίστηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα».

Τι είπε για τις εκλογές στην Ελλάδα

Τέλος, ερωτηθείσα εάν το αντιευρωπαϊκό κλίμα που φέρεται να υπάρχει σε ορισμένες χώρες, μπορεί να επηρεάσει και τις εκλογές στην Ελλάδα, ρίχνοντας νερό στον μύλο ακραίων κομμάτων, απάντησε:

«Για τις δικές μας εκλογές θα κάνω την εξής διαφοροποίηση. Μην ξεχνάτε ότι τα κράτη μέλη όλα τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μονοκομματικές κυβερνήσεις, είχαν κυβερνήσεις συνεργασίας στην πλειονότητά τους και κυβερνήσεις οι οποίες δεν είχαν χαρακτήρα ενοποίησης ως προς την κυβερνητική πολιτική τους, γιατί ήταν συνεργασίες. Τι απεδείχθη από αυτό; Ότι απέτυχαν. Εμείς αντιθέτως – ανεξάρτητα αν υπάρχουν λαϊκίστικες φωνές ή υπάρχουν αντιπολιτευτικές φωνές που εστιάζουν σε κάποια λάθη της κυβέρνησης – έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά 8 χρόνια, σίγουρα έχει κάνει και λάθη, όμως στάθηκε η οικονομία και η κοινωνία όρθια ύστερα από μνημόνια, από πανδημίες, από υβριδικούς πολέμους, που αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση τα 8 χρόνια και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Αν τις πάρουμε όλες μαζί βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτο κόμμα, παρά τις απώλειες και την κριτική που υπάρχει, και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την αυτοδυναμία της, όχι για την πρωτιά της, που σημαίνει ότι αυτή η μονοκομματική κυβέρνηση κεντροδεξιού χαρακτήρα -και φιλελεύθερου μπορώ να σας πω- στάθηκε όρθια και μπόρεσε να βοηθήσει τη χώρα. Γι’ αυτό έχουμε υπερπλεονάσματα, αλλά δεν έχουμε πια ελλείμματα και σε κάθε περίπτωση βγήκαμε από μνημόνια και δεν υπάρχει κανένα φλέρτ με τη χρεοκοπία».