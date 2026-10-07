Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων – Εφιάλτης στο Κίεβο, επλήγη πολυκατοικία στο Πριλούκι

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Σε έναν από τους πιο φονικούς και καταστροφικούς βομβαρδισμούς των τελευταίων μηνών προχώρησαν οι ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξαπολύοντας κύματα πυραύλων και drones εναντίον αστικών κέντρων και υποδομών σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια.

Η συντονισμένη αυτή επίθεση αφήνει πίσω της τουλάχιστον 15 νεκρούς -ανάμεσά τους τρία παιδιά- καθώς και δεκάδες τραυματίες, με την κατάρρευση τμήματος πενταώροφης πολυκατοικίας στο Πριλούκι να μετατρέπεται στο πλέον τραγικό σημείο της νύχτας.

Νυχτερινός εφιάλτης στο Κίεβο

Η Ρωσία έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους σε πολλαπλά κύματα, με την πρώτη ομοβροντία να σημειώνεται λίγο μετά τις 3:00 το πρωί τοπική ώρα.

Η Στρατιωτική Διοίκηση της Πόλης του Κιέβου (KMVA) ανακοίνωσε το πρωί ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την επίθεση.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, πλήγματα καταγράφηκαν στις συνοικίες Ποντίλσκι, Ομπολόνσκι, Νταρνίτσκι και Σεβτσενκίβσκι.

Η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης (DSNS) ανέφερε ότι οι πυροσβέστες κατέσβησαν πυρκαγιά έκτασης 200 τετραγωνικών μέτρων σε συνεταιρισμό γκαράζ στη συνοικία Νταρνίτσκι. Κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής κατάσβεσης εντοπίστηκαν τα σώματα δύο θυμάτων, ενώ άλλα δύο άτομα διασώθηκαν.

Πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στο Κρεμεντσούκ

Λίγο μετά τις 6:00 το πρωί, ο Βιτάλι Ντιακίβνιτς, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Πολτάβα, ανακοίνωσε μαζική επίθεση με πυραύλους και drones στην περιφέρεια, με εκρήξεις να ακούγονται στο Κρεμεντσούκ.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι ομάδες πυραύλων Κρουζ κατευθύνονταν προς την πόλη.

Στη συνέχεια, ο Ντιακίβνιτς ανέφερε ότι επλήγη κατοικημένη περιοχή στο Κρεμεντσούκ, προκαλώντας ζημιές σε συγκροτήματα κατοικιών, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκε και μια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή.

Ο δήμαρχος του Κρεμεντσούκ, Βιτάλι Μαλέτσκι, δήλωσε ότι υπέστησαν ζημιές πολλές πολυκατοικίες και ιδιωτικές κατοικίες, περιγράφοντας την καταστροφή ως μία από τις σοβαρότερες σε οικιστικές υποδομές της πόλης από την έναρξη της εισβολής. Από τα ωστικά κύματα έσπασαν παράθυρα, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στις προσόψεις, στα δομικά στοιχεία των κτιρίων και σε ιδιωτικά οχήματα.

Στην ενημέρωσή του στις 8:40 π.μ., ο Ντιακίβνιτς επιβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κρεμεντσούκ. «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους. Άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε ο ίδιος.



Τραγωδία στο Πριλούκι

Το Πριλούκι, περίπου 150 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, επλήγη επίσης κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές αστικές υποδομές και δίκτυα κοινής ωφέλειας, όπως ανακοίνωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

Το δημόσιο δίκτυο Suspilne, επικαλούμενο τον ανταποκριτή του και τοπικά κανάλια στο Telegram, μετέδωσε ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε πενταώροφη πολυκατοικία σε μία από τις γειτονιές της πόλης.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το σημείο αποτυπώνουν εκτεταμένες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους κατάρρευσης ενός μεγάλου τμήματος του κτιρίου. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν άμεσα στο σημείο, αναζητώντας εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.



«Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο και οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης των ερειπίων βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε το τοπικό κανάλι Telegram Pryluky Operatyvni.

Επίσημη αναφορά της DSNS στις 9:29 π.μ. σημείωνε ότι από την επίθεση στην πολυκατοικία στο Πριλούκι έχασαν αρχικά τη ζωή τους τέσσερα άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 20, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την DSNS, ο αριθμός των νεκρών στο Πριλούκι αυξήθηκε στους εννέα, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, ενώ οι τραυματίες έφτασαν τους 40, ανάμεσά τους επτά παιδιά.



Πλήγματα σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια

Ο Ολεξάντρ Χάνζα, επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της Περιφέρειας Ντνιπροπετρόβσκ, ανέφερε ότι η Ρωσία έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στο Ντνίπρο.

Στη Ζαπορίζια, οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν κατά υποδομών μεταφορών.

Στην περιφέρεια Κιροβοχράντ, ο δήμαρχος της Αλεξάνδρειας, Σερχίι Κουζμένκο, δήλωσε ότι σημειώθηκε πλήγμα σε κρίσιμες υποδομές της πόλης με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες. Ο Κουζμένκο ενημέρωσε ότι τρία συνεργεία διάσωσης επιχειρούσαν στο σημείο. Γύρω στις 8:00 π.μ., επιβεβαίωσε ότι μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από την πρωινή επίθεση.

«Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ αυτή τη στιγμή έχει χαθεί η επαφή με δύο ακόμα άτομα. Επλήγη βιομηχανική εγκατάσταση», έγραψε ο Κουζμένκο, με τον μεταγενέστερο απολογισμό να ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στην πόλη στους δύο.

Έκκληση Ζελένσκι για συστήματα Patriot

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι τοποθετήθηκε για τις επιθέσεις μέσω Telegram, στηλιτεύοντας τη χρονική συγκυρία του χτυπήματος.

«Σήμερα, για τα γενέθλια του Πούτιν, ο ρωσικός στρατός του “δώρισε” την καταστροφή μιας πολυκατοικίας στο Πριλούκι της περιφέρειας Τσερνίχιβ. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται ο θάνατος πέντε ανθρώπων, ενώ 26 έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους πέντε παιδιά», έγραψε, προειδοποιώντας ότι άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι υπό τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε πέντε πολυκατοικίες στο Ντνίπρο και σε τέσσερα κτίρια στο Κρεμεντσούκ, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν.



Παράλληλα, πολυκατοικία στη Ζαπορίζια υπέστη ζημιές από επίθεση με drone.

«Στο Κίεβο, οι Ρώσοι σκότωσαν δύο ανθρώπους. Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αλεξάνδρεια. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων», σημείωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι οι υποδομές στο Κίεβο και σε 12 περιφέρειες δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, με κύριο στόχο τον ενεργειακό τομέα.

«Οι Ρώσοι ήθελαν να πλήξουν με τρόπο οδυνηρό και επιδεικτικό. Ήταν μία από τις πιο ειδεχθείς επιθέσεις: συνολικά 70 πύραυλοι, πολλοί από αυτούς βαλλιστικοί, καθώς και drones τύπου “Shahed”. Δυστυχώς, μόνο ένα μέρος τους καταρρίφθηκε», υπογράμμισε ο Ζελένσκι, τονίζοντας την κατεπείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της αεράμυνας.

«Τα πακέτα αεράμυνας αποτελούν ζωτική αναγκαιότητα για εμάς αυτή ακριβώς τη στιγμή. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, καθημερινά, αναζητούμε πυραύλους Patriot —πυραύλους που μπορούν και πρέπει να προσφέρουν πραγματική προστασία για τις ανθρώπινες ζωές εδώ, στους ουκρανικούς αιθέρες», κατέληξε.