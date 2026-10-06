Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί για «μαζική επίθεση» της Ρωσίας – «Πολλά εξαρτώνται από ΗΠΑ και Ευρώπη»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για την προετοιμασία μιας νέας «μαζικής επίθεσης» της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, επικαλούμενος πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών. Τόνισε ότι η άμυνα του Κιέβου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη στρατιωτική στήριξη των συμμάχων, ιδίως των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: @ZelenskyyUa/X
Φωτογραφία: @ZelenskyyUa/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για προετοιμασία νέας «μαζικής επίθεσης» εναντίον της Ουκρανίας από τη Ρωσία προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος νεότερες πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε ετοιμότητα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η δυνατότητα άμυνας του Κιέβου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη στρατιωτική στήριξη των συμμάχων του.
  • Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι «είναι καθοριστικής σημασίας να υπάρξει η πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο, ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη».

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Για προετοιμασία νέας «μαζικής επίθεσης» εναντίον της Ουκρανίας από τη Ρωσία προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος νεότερες πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

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Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε ετοιμότητα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η δυνατότητα άμυνας του Κιέβου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη στρατιωτική στήριξη των συμμάχων του.

«Υπάρχουν νεότερες πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια μαζική επίθεση», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τρίτης, στο Χ.

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Όπως σημείωσε, οι ουκρανικές υπηρεσίες και η Πολεμική Αεροπορία έχουν τεθεί σε ετοιμότητα, «στον βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε».

Έκκληση στους συμμάχους

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η αποτελεσματική άμυνα της χώρας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των εταίρων της.

«Πολλά εξαρτώνται από τους εταίρους μας, από κάθε ηγέτη και κάθε χώρα στον κόσμο που διαθέτει τις αμυντικές δυνατότητες που χρειαζόμαστε και μπορεί να μας τις παρέχει», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι η πολιτική βούληση για τη συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο.

«Είναι καθοριστικής σημασίας να υπάρξει η πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο, ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη», ανέφερε.

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