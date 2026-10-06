Φρίκη στη Βρετανία: Θαυμαστής της σειράς «Dexter» σκότωσε 24χρονη με 78 μαχαιριές

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας 20χρονος φοιτητής εγκληματολογικών επιστημών (forensics), ο οποίος φέρεται να είχε εμμονή με τη σειρά «Dexter», ομολόγησε ότι δολοφόνησε μια 24χρονη εργαζόμενη του σεξ μέσα σε δωμάτιο Airbnb που είχε καλύψει με πλαστικά, δημιουργώντας ένα σκηνικό που η κατηγορούσα αρχή περιέγραψε ως «kill room» (δωμάτιο θανάτου σε ελεύθερη μετάφραση). Το θύμα δέχθηκε συνολικά 78 μαχαιριές, ενώ ο δράστης άρχισε να διαμελίζει τη σορό της πριν εγκαταλείψει την προσπάθεια.

Ο Μπέντζαμιν Ντέι, 20 ετών, παραδέχθηκε την Τρίτη ενώπιον του Δικαστηρίου του Γούλβερχαμπτον ότι δολοφόνησε τη Μαρία Σατσεάνου, 24 ετών, σε ακίνητο στο Tividale, στα West Midlands, στις 21 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, αναφέρει το Sky News.

Ο Ντέι ήταν 19 ετών όταν διέπραξε το έγκλημα. Άλλαξε την αρχική του δήλωση και παραδέχθηκε την ενοχή του τη δεύτερη ημέρα της δίκης του, έπειτα από συζητήσεις με τον συνήγορό του.

Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 4 Δεκεμβρίου.

Είχε καλύψει το δωμάτιο με πλαστικά

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Ρέιτσελ Μπραντ, ο κατηγορούμενος πέρασε αρκετές ώρες προετοιμάζοντας το δωμάτιο που είχε νοικιάσει μέσω Airbnb, περίπου 32 χιλιόμετρα από το σπίτι του στο Redditch του Worcestershire.

Η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο Ντέι είχε σχεδιάσει τον φόνο «με μεγάλη λεπτομέρεια».

Είχε επικοινωνήσει με τη Μαρία Σατσεάνου, εργαζόμενη του σεξ με καταγωγή από τη Ρουμανία, μέσω ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο μιας χρήσης.

«Την παρέσυρε σε ένα δωμάτιο που είχε νοικιάσει μέσω Airbnb. Είχε προετοιμαστεί για να τη σκοτώσει. Είχε σχεδιάσει να εξαφανίσει τη σορό της χωρίς να αφήσει ίχνη και να ξεφύγει», ανέφερε η εισαγγελέας.

78 μαχαιριές και απόπειρα διαμελισμού

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι ο Ντέι κατάφερε στη 24χρονη 78 τραύματα από μαχαίρι.

Στη συνέχεια άρχισε να διαμελίζει τη σορό της, ωστόσο εγκατέλειψε τη διαδικασία όταν τραυματίστηκε ο ίδιος στο χέρι.

Κατόπιν έφυγε από το ακίνητο, περπάτησε για κάποια απόσταση και τελικά τηλεφώνησε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999, ζητώντας βοήθεια.

Συνελήφθη φορώντας ρούχο που παρέπεμπε στον Dexter

Όταν εντοπίστηκε από τις αρχές, ο 20χρονος φορούσε χακί μπλούζα που παρέπεμπε στην εμφάνιση του πρωταγωνιστή της αμερικανικής σειράς «Dexter», στην οποία ένας κατά συρροή δολοφόνος δημιουργεί ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τα εγκλήματά του.

Αρχικά, ο Ντέι αναμενόταν να ισχυριστεί ότι είχε προετοιμάσει το δωμάτιο για να γυρίσει ένα βίντεο-«φόρο τιμής» στη σειρά, το οποίο σκόπευε να ανεβάσει στο TikTok, και ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Ωστόσο, τελικά εγκατέλειψε αυτή την υπερασπιστική γραμμή και δήλωσε ένοχος για φόνο.

Είπε στην αστυνομία ότι του είχε επιτεθεί άγριο ζώο

Υλικό από κάμερα σώματος αστυνομικού κατέγραψε τον Ντέι να ισχυρίζεται ότι είχε δεχθεί επίθεση από άγριο σκύλο ή αλεπού, όταν προσπαθούσε να εξηγήσει τα τραύματά του.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και στη συνέχεια συνελήφθη.

Η εισαγγελέας συνόψισε την υπόθεση λέγοντας ότι ο νεαρός είχε σχεδιάσει να δολοφονήσει τη γυναίκα και να εξαφανίσει τα στοιχεία, όμως «όλα πήγαν στραβά και συνελήφθη».