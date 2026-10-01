Πούτιν: «Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν όπλα μαζικής καταστροφής» – «Πολύ πιθανές» νέες διεθνείς συγκρούσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων τα επόμενα χρόνια είναι «πολύ πιθανή», καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε περίοδο βαθιών αλλαγών που ενισχύουν τις φιλοδοξίες των κρατών. Προειδοποίησε επίσης ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, τονίζοντας την ανάγκη αποφυγής καταστροφικών σεναρίων.

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Διεθνή Νέα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την ομιλία του στην ολομέλεια του Valdai Discussion Club στη Μόσχα, την 1η Οκτωβρίου 2026. (REUTERS/Ramil Sitdikov)
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την ομιλία του στην ολομέλεια του Valdai Discussion Club στη Μόσχα, την 1η Οκτωβρίου 2026. (REUTERS/Ramil Sitdikov)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων τα επόμενα χρόνια είναι «πολύ πιθανή», καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε περίοδο βαθιών αλλαγών.
  • Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να αποφευχθούν «καταστροφικά σενάρια», παρά τις αλλαγές στο διεθνές σύστημα.
  • Προειδοποίησε επίσης για το ενδεχόμενο χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής, δηλώνοντας: «Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το όπλο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ; Φυσικά όχι. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και να το αποφύγουμε».

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Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων τα επόμενα χρόνια είναι «πολύ πιθανή», καθώς, όπως υποστήριξε, ο κόσμος βρίσκεται σε περίοδο βαθιών αλλαγών που ενισχύουν τις φιλοδοξίες και την προθυμία κρατών να αναλαμβάνουν μεγαλύτερα ρίσκα.

Μιλώντας την Πέμπτη στη σύνοδο του Valdai Discussion Club στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε ότι η διεθνής κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί όσο υποχωρεί αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «δυτική ηγεμονία».

«Πρέπει να αποφευχθούν καταστροφικά σενάρια»

Σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν τόνισε ότι, παρά τις αλλαγές στο διεθνές σύστημα, είναι απαραίτητο να αποφευχθούν «καταστροφικά σενάρια».
«Ανεξάρτητα από το ποιο σενάριο θα επικρατήσει παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια, η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι, δυστυχώς, πολύ πιθανή», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε, αυτό οφείλεται εν μέρει στις «θεμελιώδεις αλλαγές» που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και στις ευκαιρίες που αυτές δημιουργούν.
«Οι αλλαγές αυτές τροφοδοτούν φιλοδοξίες και την προθυμία για ανάληψη κινδύνων με την προσδοκία ενός φαινομενικά τεράστιου οφέλους», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προχώρησε και σε προειδοποίηση για το ενδεχόμενο χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής, τονίζοντας ότι ένα τέτοιο σενάριο δεν μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα και πρέπει να αποτραπεί.

«Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το όπλο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ; Φυσικά όχι. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και να το αποφύγουμε», δήλωσε κατά την ομιλία του στο φόρουμ της λέσχης «Βαλντάι» στη Μόσχα.

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