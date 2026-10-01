Νετανιάχου: «Ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση» πίσω από την επίθεση του συγκυβερνήτη της Flydubai– «Ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, υποστηρίζοντας ότι είχε περάσει από «ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση» και ότι στόχος του ήταν να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Η πτήση πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, ενώ ο Νετανιάχου εξήρε τον επιβάτη που βοήθησε στην ακινητοποίηση του δράστη και ο πρόεδρος του Ισραήλ ανακοίνωσε τιμητικές διακρίσεις στους επιβάτες που επενέβησαν.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo
Φωτογραφία: REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης της flydubai είχε περάσει από «ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση» και στόχος του ήταν να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.
  • Ο συγκυβερνήτης, ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον κυβερνήτη της πτήσης, φώναζε «σκοτώστε με» και είχε αυτοκτονικές τάσεις, σύμφωνα με τον Νετανιάχου.
  • Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απονείμει τιμητικές διακρίσεις σε πέντε Ισραηλινούς επιβάτες που επενέβησαν και συνέβαλαν στην αποτροπή της συντριβής του αεροσκάφους.

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Νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι είχε περάσει από «ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση» και ότι στόχος του ήταν να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.

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Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης, ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον κυβερνήτη της πτήσης, εξακολουθεί να ανακρίνεται.

«Ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον κυβερνήτη ανακρίνεται, αλλά να τι γνωρίζουμε: είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Φώναζε “σκοτώστε με”»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι ο συγκυβερνήτης είχε αυτοκτονικές τάσεις. «Φώναξε “σκοτώστε με, σκοτώστε με”», είπε, προσθέτοντας: «Είναι λοιπόν σαφές ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις. Είναι σαφές ότι σκόπευε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου».

Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να οδηγήσει το αεροσκάφος σε συντριβή, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών.

Το αεροσκάφος έχασε περίπου 5.000 μέτρα ύψους μέσα σε ένα λεπτό, σύμφωνα με το Flightradar24. Οι επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλινοί, είναι όλοι ασφαλείς.

«Πολύ νωρίς» για πιθανή εμπλοκή του Ιράν

Σε άλλη αποστροφή της συνέντευξής του στο Fox News, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ρωτήθηκε από τον Σον Χάνιτι εάν υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή του Ιράν στην επίθεση. «Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε», απάντησε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα παρακολουθεί στενά την έρευνα και ενδέχεται να συμμετάσχει σε αυτήν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξήρε παράλληλα τον επιβάτη που βοήθησε στην ακινητοποίηση του δράστη, ενώ αναφερόμενος στο πόσο κοντά βρέθηκε η πτήση σε τραγωδία είπε: «Αντιμετωπίσαμε μια καταστροφή ασύλληπτων διαστάσεων». Στη συνέχεια αστειεύτηκε λέγοντας: «Φροντίστε να κάθεται ένας Ισραηλινός δίπλα σας».

Μιλώντας ευρύτερα για τις απειλές που, κατά την άποψή του, αντιμετωπίζει το Ισραήλ, δήλωσε ότι «το Ισραήλ είναι ο Δαβίδ που πολεμά αυτόν τον Γολιάθ», ενώ προειδοποίησε ότι η «υποχώρηση απέναντι στην ισλαμιστική-μαρξιστική συμμαχία» είναι, όπως είπε, «πολύ επικίνδυνη για το μέλλον της Δύσης».

Τιμητική διάκριση στους επιβάτες που επενέβησαν

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απονείμει μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις της χώρας σε πέντε Ισραηλινούς επιβάτες, οι οποίοι επενέβησαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού και, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, συνέβαλαν στην αποτροπή της συντριβής του αεροσκάφους.

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