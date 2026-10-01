Νετανιάχου: «Ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση» πίσω από την επίθεση του συγκυβερνήτη της Flydubai– «Ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι είχε περάσει από «ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση» και ότι στόχος του ήταν να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.

Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης, ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον κυβερνήτη της πτήσης, εξακολουθεί να ανακρίνεται.

«Ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον κυβερνήτη ανακρίνεται, αλλά να τι γνωρίζουμε: είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Φώναζε “σκοτώστε με”»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι ο συγκυβερνήτης είχε αυτοκτονικές τάσεις. «Φώναξε “σκοτώστε με, σκοτώστε με”», είπε, προσθέτοντας: «Είναι λοιπόν σαφές ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις. Είναι σαφές ότι σκόπευε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου».

Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να οδηγήσει το αεροσκάφος σε συντριβή, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών.

Το αεροσκάφος έχασε περίπου 5.000 μέτρα ύψους μέσα σε ένα λεπτό, σύμφωνα με το Flightradar24. Οι επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλινοί, είναι όλοι ασφαλείς.

«Πολύ νωρίς» για πιθανή εμπλοκή του Ιράν

Σε άλλη αποστροφή της συνέντευξής του στο Fox News, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ρωτήθηκε από τον Σον Χάνιτι εάν υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή του Ιράν στην επίθεση. «Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε», απάντησε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα παρακολουθεί στενά την έρευνα και ενδέχεται να συμμετάσχει σε αυτήν.

EXCLUSIVE: Sean Hannity presses Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on whether Iran could be connected to the attack aboard the Israel-bound Flydubai flight. HANNITY: “Is there any indication as of now of any Iranian involvement in this incident?” NETANYAHU: “It’s too… pic.twitter.com/kSAYMedmU5 — Fox News (@FoxNews) October 1, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξήρε παράλληλα τον επιβάτη που βοήθησε στην ακινητοποίηση του δράστη, ενώ αναφερόμενος στο πόσο κοντά βρέθηκε η πτήση σε τραγωδία είπε: «Αντιμετωπίσαμε μια καταστροφή ασύλληπτων διαστάσεων». Στη συνέχεια αστειεύτηκε λέγοντας: «Φροντίστε να κάθεται ένας Ισραηλινός δίπλα σας».

FULL INTERVIEW: @netanyahu sits down exclusively with @seanhannity following the attempted attack on an Israel-bound Flydubai plane, praising the hero who helped take down the attacker and and warning about the fight Israel faces: “Israel is the David here fighting this… pic.twitter.com/oWWEyGYx3G — Fox News (@FoxNews) October 1, 2026

Μιλώντας ευρύτερα για τις απειλές που, κατά την άποψή του, αντιμετωπίζει το Ισραήλ, δήλωσε ότι «το Ισραήλ είναι ο Δαβίδ που πολεμά αυτόν τον Γολιάθ», ενώ προειδοποίησε ότι η «υποχώρηση απέναντι στην ισλαμιστική-μαρξιστική συμμαχία» είναι, όπως είπε, «πολύ επικίνδυνη για το μέλλον της Δύσης».

Τιμητική διάκριση στους επιβάτες που επενέβησαν

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απονείμει μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις της χώρας σε πέντε Ισραηλινούς επιβάτες, οι οποίοι επενέβησαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού και, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, συνέβαλαν στην αποτροπή της συντριβής του αεροσκάφους.