Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.

Μήλα, κανέλα, καραμέλα και σοκολάτα: αν αυτό δεν είναι η γλυκιά πλευρά του φθινοπώρου, τότε τι είναι; Από αφράτο σουφλέ και ζουμερό σοκολατένιο κέικ μέχρι αρωματικό ρολό, λαχταριστή Tarte Tatin και κρεμώδες trifle, το αγαπημένο φρούτο της εποχής πρωταγωνιστεί σε πέντε γλυκές δημιουργίες. Άλλοτε τραγανό, άλλοτε βελούδινο και πάντα αρωματικό, το μήλο ξέρει πώς να κλέβει την παράσταση.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο περιοδικό real taste & style, που κυκλοφορεί με τη Realnews.