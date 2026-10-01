First Dates: Τρία ραντεβού με μοναδικές ιστορίες

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Νέοι daters επισκέπτονται το First Dates με έναν και μοναδικό σκοπό: να γνωρίσουν το άλλο τους μισό, απόψε στις 21:00 στο Star.

Η χημεία, η επικοινωνία και το φλερτ είναι βασικά συστατικά του έρωτα. Κάθε ζευγάρι, όμως, έχει τη δική του μυστική συνταγή!

Ο Κωνσταντίνος μπαίνει στο εστιατόριο του έρωτα με κέφι, χιούμορ και ανοιχτό μυαλό.

Αφήνει την τύχη του στα χέρια του First Dates και είναι έτοιμος να ζήσει μια νέα γνωριμία, ελπίζοντας πως απέναντί του θα βρεθεί το ταίρι που θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Η συνάντησή του με τον 22χρονο Δημήτρη ξεκινά με πολύ χιούμορ, ένα από τα βασικά συστατικά ενός πετυχημένου ραντεβού!

Η εντυπωσιακή Πόπη έχει χωρίσει πρόσφατα και έρχεται στο First Dates αποφασισμένη να γυρίσει σελίδα.

Όμορφη, έξυπνη και άνετη, ψάχνει το αγόρι που θα την κάνει να γελάσει με την ψυχή της. Ο Γιάννης αγαπά τον έρωτα, ακόμα κι όταν δεν του βγαίνει σε καλό και μια κοπέλα σαν την Πόπη σίγουρα αξίζει το ρίσκο.

Μπορεί να είναι από τη Θεσσαλονίκη, όμως αυτό το ραντεβού δεν το βλέπει καθόλου… «χαλαρά»!

Ο Κλέοπας είναι πολυταξιδεμένος και έτοιμος να αρμενίσει στα πελάγη του έρωτα. Στο εστιατόριο του έρωτα συναντά την Κέλλυ, μια γυναίκα που ξέρει πολύ καλά τι θέλει και δεν συμβιβάζεται εύκολα.

Ένα ραντεβού με πολλή κουβέντα, πολλά κοινά και ένα μεγάλο ερωτηματικό: υπάρχει, άραγε, χημεία;

Τρία ραντεβού, τρεις διαφορετικές ιστορίες και τρεις ευκαιρίες για έναν μεγάλο έρωτα. Ποιοι θα συνεχίσουν το παιχνίδι του έρωτα και ποιοι θα μείνουν στο «περάσαμε ωραία»;

Η συνέχεια… σερβίρεται στο First Dates!