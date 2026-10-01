Μαίρη Μηνά: «Το γυμνό δεν ήταν το δυσκολότερο από τα πράγματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε στη παράσταση»

Την Μαίρη Μηνά υποδέχτηκαν την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, στο «Στούντιο 4». Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για το ταλέντο της, μίλησε στη συνέντευξή της με τους δύο οικοδεσπότες της ψυχαγωγικής εκπομπής, για την παράσταση «Cleansed» και το γυμνό που υπάρχει σε αυτή.

Αναφερόμενη στη παράσταση, η έμπειρη καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Βασικά νομίζω ότι ακόμα και αυτή η παράσταση, δυνητικά θα έπρεπε να είναι για όλη την οικογένεια. Από εφηβεία και πάνω νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι».

«Ήταν και απαραίτητο να συμβεί»

Σε ερώτηση για το πόσο εύκολα και με ποια διαδικασία κατάφεραν στις πρόβες να μπορέσουν να πετάξουν τα ρούχα τους, να αισθανθούν άνετα με αυτό και να το κάνουν σε κάθε παράσταση, η Μαίρη Μηνά απάντησε: «Αυτό το ξέραμε εξαρχής. Με το που αποφασίσαμε όλοι να μπούμε σε αυτή τη διαδρομή που λέγεται “Cleansed” της Σάρα Κέιν, κάπως νομίζω ότι ο καθένας από εμάς έδωσε με τον εαυτό του τα χέρια, να κάνει μια βουτιά. Εννοώ ότι συμβαίνει μία φορά στη ζωή, που λέει ο λόγος, το να μπεις σε ένα τέτοιο κείμενο που είναι τόσο τεράστιο, για εμένα τουλάχιστον».

Αμέσως μετά, η επιτυχημένη ηθοποιός είπε ότι: «Τώρα, η ερώτησή σου όμως έχει να κάνει με το γυμνό, το οποίο το έχω πει ξανά, δεν ήταν το δυσκολότερο από τα πράγματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι, αντιθέτως, ήταν και απαραίτητο να συμβεί. Για να μπούμε σε αυτή τη φωτιά που προτείνει η ίδια η Σάρα Κέιν, έπρεπε να μπούμε γυμνοί όλοι. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Σε αυτό μας οδήγησε ο Δημήτρης Καραντζάς, και με όλη την ομάδα του, με τρομερή τρυφερότητα, με πάρα πολύ μεγάλο πάθος ο ίδιος για αυτό το έργο. Επειδή πάντα υπάρχει στο κάτω μέρος αυτό το γαργαλητό που λες “εγώ τώρα παίζω σαν παιδί και κάτι δημιουργώ”. Αυτό, πάντα σου δίνει μία φόρα. Γιατί πότε άλλοτε στη καθημερινότητά τους οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να κάνουν αυτό που καλούμαστε να κάνουμε; Αυτό και μόνο εμένα τουλάχιστον με διαολίζει και μου αρέσει».