Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

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Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.

Την Τήνο την ξέρουμε για τη Μεγαλόχαρη και τα μάρμαρά της. Τι γίνεται, όμως, όταν τη γνωρίζουμε… με την όρεξη; Η δημοσιογράφος Σίσσυ Νίκα ταξιδεύει σε ένα νησί όπου η γαστρονομία γεννιέται από τη γη, τη θάλασσα και τις παλιές συνήθειες. Τηνιακά τυριά, καρίκι, μποστανίσια λαχανικά, κάππαρη, λουβιά και θυμάρι συνθέτουν το γευστικό πορτρέτο ενός τόπου που έχει ακόμη πολλές ιστορίες να διηγηθεί.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο περιοδικό real taste & style, που κυκλοφορεί με τη Realnews.

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