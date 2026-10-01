Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: «Σήμερα ένιωσα την καρδιά μου να σπάει…» – Η αποκάλυψη για το περιστατικό με τον γιο της σε παιδότοπο

Ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο περιστατικό βίωσε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, ενώ βρισκόταν με τον γιο της σε παιδότοπο. Η δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε τα όσα έζησε, σε ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram.

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου δημοσίευσε μία φωτογραφία του σχεδόν 2 ετών γιου της, σε Instagram story, και στο κείμενο με το οποίο τη συνόδεψε, αποκάλυψε πως ένα άλλο αγόρι, περίπου 2-3 ετών, χτύπησε το παιδί της, την ώρα που ήταν στον παιδότοπο.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στη συμπεριφορά της μητέρας του νηπίου που χτύπησε τον γιο της, η οποία σύμφωνα με την influencer, δεν έδειχνε καθόλου προσοχή στο παιδί της.

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου έγραψε στο story της: «Σήμερα ένιωσα την καρδιά μου να σπάει… Ήμασταν μαζί στον παιδότοπο και καθόμασταν με τον Δημήτρη μου όπου ένα παιδάκι πήρε φόρα και του έδωσε μπουνιά στο κεφάλι.

Έψαξα να βρω την μητέρα του και της εξήγησα… Όπως μου είπαν και άλλες μανούλες χτύπησε και τα δικά τους.

Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η καθόλου προσοχή στο παιδί της. Τα παιδάκια αποχώρησαν με τις μανούλες τους και εμείς μετά, αλλά όσο καθίσαμε καμιά οπτική επαφή έστω με το παιδί. Το παιδί ήρθε ξανά και μας έριχνε μπάλες με βία… Η μαμά είχε πιάσει κουβέντα με την φίλη της…

Απορώ που βρήκα τόση υπομονή, διότι προφανώς το 2-3 ετών παιδί δεν μου φταίει σε κάτι… Την επόμενη φορά είμαι σίγουρη θα αντιδράσω και είμαι βέβαιη όχι με ψυχραιμία».