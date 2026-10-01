«Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Κρήτη: Πάνω από 360 χιλιοστά το ύψος βροχής στα Ανώγεια – Έπεσαν 240 τόνοι νερού ανά στρέμμα – ΒΙΝΤΕΟ

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Ακραία είναι τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν σήμερα στην Κρήτη, με το νησί να πλήττεται ιδιαίτερα από τη σφοδρή κακοκαιρία. Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, στη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας πέφτουν τον Οκτώβριο περί τα 80 με 100 χιλιοστά βροχής όλο τον μήνα.

«Έχουν πέσει ήδη 240 τόνοι ανά στρέμμα στο Ρέθυμνο και στα Ανώγεια». Παράλληλα έπεσαν 130 τόνοι στον Άγιο Νικόλαο και 100 στα Χανιά.

Το ανησυχητικό στοιχείο, σύμφωνα με την πρόγνωση, είναι ότι η βροχόπτωση θα συνεχιστεί και μέχρι την Κυριακή και μάλιστα θα είναι επίμονη.

Πάνω από 360 χιλιοστά το ύψος βροχής στα Ανώγεια

Την ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε στην Κρήτη το τελευταίο διήμερο, αποτυπώνει και ο χάρτης του meteo.gr.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από την Τετάρτη 30/09 έως και τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 01/10 στην Κρήτη, με μεγάλα ύψη βροχής να καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα ύψους βροχής του παρακάτω Χάρτη, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά δεδομένα όπως είχαν επισημανθεί σε πρόσφατη καιρική ανακοίνωση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στα Ανώγεια Ρεθύμνου έφτασε τα 361 mm (361,4 mm από την Τετάρτη 30/09 έως το μεσημέρι της Πέμπτης 01/10).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.