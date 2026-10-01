Δημήτρης Νατσιός: Η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί στο επίκεντρο μίας τέλειας καταιγίδας

Κριτική στην κυβέρνηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής και παιδείας, καθώς και για την υπόθεση των Τεμπών, άσκησε μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, ο Πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

«Ο ορίζοντας σκοτεινιάζει και η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί στο επίκεντρο μίας τέλειας καταιγίδας -οικονομικής, γεωπολιτικής, πολεμικής, Ευρωπαϊκής και αξιακής», ανέφερε και πρόσθεσε πως «βρισκόμαστε ήδη στην αρχή της δίνης ενός νέου κυκλώνα», και ότι «οι σύμμαχοί μας Αμερικανοί έχουν στο μυαλό τους πώς θα ρίχνουν κυβερνήσεις».

Αναφερόμενος στην πόντιση του καλωδίου, εκτίμησε πως «πάμε διαρκώς μπρος-πίσω για το καλώδιο, στην Κάσο. Μία κάνουν σχέδια για να περάσει από την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά την άλλη η κυβέρνηση κάνει πίσω. Η Κάσος κινδυνεύει να ταυτιστεί με μια τεράστια εθνική ήττα», είπε χαρακτηριστικά.

«Επειδή ο τόπος του εγκλήματος στα Τέμπη, κυριολεκτικά και μεταφορικά, μπαζώθηκε, ήρθε χτες το Βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου», ανέφερε μιλώντας για το θέμα των Τεμπών.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Νίκης αναφέρθηκε σε προβλήματα που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν στη Σαουδική Αραβία και ζήτησέ να τους καταβληθεί η ειδική αποζημίωση.

Επίσης, εξέφρασε ανησυχία για την αύξηση του ιδιωτικού χρέους, και την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. «Τα νοικοκυριά μας τελούν υπό την απειλή χρεοκοπίας», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κατάσταση «με φτηνά πυροσβεστικά μέτρα».

Συνεχίζοντας ο κ. Νατσιός έκανε λόγο για εκούσια παραχάραξη της ιστορίας στα σχολικά εγχειρίδια της Τουρκίας και της Βόρειας Μακεδονίας.

«Στα σχολικά βιβλία των Σκοπίων, ο Αλέξανδρος και ο Φίλιππος είναι δικοί τους. Ακόμη πληρώνουμε και θα πληρώνουμε την προδοσία των Πρεσπών. Ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος σκοπιανοί, ο Πύρρος και ο Μάρκος Μπότσαρης Αλβανοί, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος Βούλγαροι, ο Όμηρος έγινε ο Ομέρ για τους Τούρκους. Και εμείς, άψογη στάση και οικογένειες με δύο άντρες γιατί προωθούμε τη woke ατζέντα», ανέφερε.

Αναφερόμενος τέλος στις δημοσκοπήσεις, ο κ Νατσιός έκανε λόγο για «χειραγώγηση του εκλογικού σώματος μέσω των πληρωμένων δημοσκοπήσεων». «Εμείς δεν υπάρχουμε για αυτούς. Καλώ τις δημοσκοπικές εταιρείες να κάνουν μία δημοσκόπηση με ένα μόνο ερώτημα: αν πιστεύει ο λαός τις δημοσκοπήσεις τους», είπε.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ