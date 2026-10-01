Πάρνηθα: Συγκροτήθηκε «συνεργείο δίωξης» 21 ατόμων για την απομάκρυνση λύκου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε κατεπείγοντα μέτρα για τον εντοπισμό και την οριστική απομάκρυνση ενός συγκεκριμένου, ραδιοσημασμένου λύκου που έχει εξοικειωθεί επικίνδυνα με την ανθρώπινη παρουσία προχωρούν οι αρμόδιες Αρχές. Με την τελευταία απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών συγκροτήθηκε και το συνεργείο που θα αποτελείται από 21 άτομα με την ειδικότητα των δασολόγων, δασοπόνων και κυνηγών, που θα ασχοληθούν με την απομάκρυνση του λύκου.

Είχε προηγηθεί άλλη απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία ήρθε σε συνέχεια των επαναλαμβανόμενων εμφανίσεων του ζώου κοντά σε οικισμούς της Πάρνηθας και συγκεκριμένα στη Βαρυμπόμπη, το Κρυονέρι και το Ολυμπιακό Χωριό, καθώς και πιθανή συσχέτισή του με περιστατικό προσέγγισης και πρόκλησης εκδορών σε άνθρωπο.

Το σχέδιο διαχείρισης, που καταρτίστηκε από κοινού από τις Δασικές Υπηρεσίες, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», προβλέπει τη συγκρότηση ειδικού συνεργείου δίωξης για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

Το επιχειρησιακό σχέδιο και τα μέτρα ελέγχου

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου θα τοποθετηθούν ειδικές κάμερες και παγίδες πεδίου. Μετά την αιχμαλωσία του, προβλέπεται η αναισθητοποίησή του από εξειδικευμένο κτηνίατρο και η διενέργεια εργαστηριακών και γενετικών εξετάσεων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, ο λύκος θα φιλοξενηθεί προσωρινά στις εγκατάσταση του «Αρκτούρου» στη Φλώρινα, υπό την εποπτεία ειδικής επιστημονικής επιτροπής η οποία θα αποφασίσει για τον περαιτέρω χειρισμό του εντός 30 ημερών.

Ωστόσο, σε περίπτωση που οι προσπάθειες απώθησης ή αναισθητοποίησης κριθούν ανέφικτες και συνεχιστεί ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, το πρωτόκολλο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της θήρευσης του ζώου (θανάτωσης) με τη χρήση κυνηγετικών όπλων, παρουσία κτηνιάτρου και κατόπιν ενημέρωσης των εισαγγελικών και αστυνομικών Αρχών.

Προληπτικές οδηγίες για τους πολίτες

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις στο πεδίο, οι τοπικές αρχές (Δασαρχείο, Περιφέρεια, Δήμοι και Αστυνομία) προχωρούν στη λήψη προληπτικών μέτρων ενημέρωσης των κατοίκων. Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Ευστάθιος Σταθόπουλος απευθύνεται έκκληση για:

Την τακτική αποκομιδή απορριμμάτων που ελκύουν άγρια ζώα.

που ελκύουν άγρια ζώα. Τον περιορισμό της εναπόθεσης τροφής για αδέσποτα στην ύπαιθρο.

της για αδέσποτα στην ύπαιθρο. Την αποφυγή διέλευσης από μη καθαρισμένα περιαστικά μονοπάτια και φυσικές διαδρομές όπου έχει παρατηρηθεί η παρουσία λύκων.

Η εφαρμογή των μέτρων θα διαρκέσει μέχρι την πλήρη απομάκρυνση του συγκεκριμένου επικίνδυνου ατόμου από την περιοχή.