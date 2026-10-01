Κασπάροφ: Ο διάσημος επικριτής του Πούτιν προειδοποιήθηκε από ΗΠΑ και Λιθουανία ότι κινδυνεύει η ζωή του – «Δεν θα σταματήσω και δεν θα κρυφτώ»

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Ο Γκάρι Κασπάροφ, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και επικριτής του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ και της Λιθουανίας τον προειδοποίησαν πως η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, μετά τις αποκαλύψεις για φερόμενα σχέδια δολοφονίας Ρώσων αντιφρονούντων που ζουν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το Reuters, οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη απαγγείλει κατηγορίες σε πέντε άτομα για υποθέσεις που φέρονται να συνδέονται με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι κατηγορίες αφορούν, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, σχέδια για τη δολοφονία δύο αντιπολιτευόμενων προσώπων, ενός στις ΗΠΑ και ενός στη Λιθουανία, ενώ φέρεται να είχαν στρατολογηθεί άτομα για την παρακολούθησή τους.

«Μας είπαν να λάβουμε προφυλάξεις»

Ο 63χρονος Κασπάροφ έγραψε σε ανάρτησή του στο Substack ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος ακτιβιστής Ιβάν Τιούτριν ενημερώθηκαν ότι αποτελούσαν ρητά στόχους.

«Μας προειδοποίησαν, ωστόσο, οι υπηρεσίες ασφαλείας στη Λιθουανία και τις ΗΠΑ ότι οι ζωές μας βρίσκονταν σε κίνδυνο και ότι θα έπρεπε να λάβουμε προφυλάξεις», ανέφερε.

Ανεπιβεβαίωτα δημοσιεύματα έχουν κατονομάσει ως πιθανούς στόχους τον Κασπάροφ, ο οποίος ζει στη Νέα Υόρκη, τον Ιλιά Πονομαριόφ, που βρίσκεται στην Ουκρανία αλλά ταξιδεύει συχνά στις ΗΠΑ, και τον Ιβάν Τιούτριν, ο οποίος ζει στη Λιθουανία.

«Δεν θα σταματήσω και δεν θα κρυφτώ»

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Κασπάροφ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τη δημόσια δράση του.

«Δεν θα σταματήσω και δεν θα κρυφτώ», έγραψε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει την πολιτική του δράση κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ρωσία έχει εντάξει τον Κασπάροφ στους καταλόγους των «ξένων πρακτόρων» και των «τρομοκρατών και εξτρεμιστών».

Τι απαντά το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι δεν βλέπει λόγο να σχολιάσει τις αμερικανικές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν παρουσιαστεί αξιόπιστα στοιχεία και γεγονότα που να τις τεκμηριώνουν.

Η Ρωσία έχει επίσης αρνηθεί στο παρελθόν ότι οργανώνει επιχειρήσεις δολοφονίας αντιπάλων της σε ξένο έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.