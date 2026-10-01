Κασπάροφ: Ο διάσημος επικριτής του Πούτιν προειδοποιήθηκε από ΗΠΑ και Λιθουανία ότι κινδυνεύει η ζωή του – «Δεν θα σταματήσω και δεν θα κρυφτώ»

Ο Γκάρι Κασπάροφ, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και επικριτής του Κρεμλίνου, προειδοποιήθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ και της Λιθουανίας ότι η ζωή του κινδυνεύει, μετά από αποκαλύψεις για φερόμενα σχέδια δολοφονίας Ρώσων αντιφρονούντων στο εξωτερικό. Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Κασπάροφ δήλωσε ότι δεν θα σταματήσει την πολιτική του δράση κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

«Μας προειδοποίησαν οι υπηρεσίες ασφαλείας ότι οι ζωές μας βρίσκονται σε κίνδυνο και ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα προφύλαξης», δήλωσε ο Γκάρι Κασπάροφ. (PAP / Salvatore Di Nolfi)
«Μας προειδοποίησαν οι υπηρεσίες ασφαλείας ότι οι ζωές μας βρίσκονται σε κίνδυνο και ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα προφύλαξης», δήλωσε ο Γκάρι Κασπάροφ. (PAP / Salvatore Di Nolfi)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γκάρι Κασπάροφ, επικριτής του Κρεμλίνου, προειδοποιήθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ και της Λιθουανίας ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.
  • Οι προειδοποιήσεις έρχονται μετά τις αποκαλύψεις για φερόμενα σχέδια δολοφονίας Ρώσων αντιφρονούντων, με τις αμερικανικές αρχές να έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε πέντε άτομα.
  • Παρά τους κινδύνους, ο Κασπάροφ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τη δράση του, δηλώνοντας: «Δεν θα σταματήσω και δεν θα κρυφτώ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Γκάρι Κασπάροφ, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και επικριτής του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ και της Λιθουανίας τον προειδοποίησαν πως η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, μετά τις αποκαλύψεις για φερόμενα σχέδια δολοφονίας Ρώσων αντιφρονούντων που ζουν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το Reuters, οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη απαγγείλει κατηγορίες σε πέντε άτομα για υποθέσεις που φέρονται να συνδέονται με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι κατηγορίες αφορούν, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, σχέδια για τη δολοφονία δύο αντιπολιτευόμενων προσώπων, ενός στις ΗΠΑ και ενός στη Λιθουανία, ενώ φέρεται να είχαν στρατολογηθεί άτομα για την παρακολούθησή τους.

«Μας είπαν να λάβουμε προφυλάξεις»

Ο 63χρονος Κασπάροφ έγραψε σε ανάρτησή του στο Substack ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος ακτιβιστής Ιβάν Τιούτριν ενημερώθηκαν ότι αποτελούσαν ρητά στόχους.
«Μας προειδοποίησαν, ωστόσο, οι υπηρεσίες ασφαλείας στη Λιθουανία και τις ΗΠΑ ότι οι ζωές μας βρίσκονταν σε κίνδυνο και ότι θα έπρεπε να λάβουμε προφυλάξεις», ανέφερε.

Ανεπιβεβαίωτα δημοσιεύματα έχουν κατονομάσει ως πιθανούς στόχους τον Κασπάροφ, ο οποίος ζει στη Νέα Υόρκη, τον Ιλιά Πονομαριόφ, που βρίσκεται στην Ουκρανία αλλά ταξιδεύει συχνά στις ΗΠΑ, και τον Ιβάν Τιούτριν, ο οποίος ζει στη Λιθουανία.

«Δεν θα σταματήσω και δεν θα κρυφτώ»

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Κασπάροφ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τη δημόσια δράση του.

«Δεν θα σταματήσω και δεν θα κρυφτώ», έγραψε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει την πολιτική του δράση κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ρωσία έχει εντάξει τον Κασπάροφ στους καταλόγους των «ξένων πρακτόρων» και των «τρομοκρατών και εξτρεμιστών».

Τι απαντά το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι δεν βλέπει λόγο να σχολιάσει τις αμερικανικές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν παρουσιαστεί αξιόπιστα στοιχεία και γεγονότα που να τις τεκμηριώνουν.

Η Ρωσία έχει επίσης αρνηθεί στο παρελθόν ότι οργανώνει επιχειρήσεις δολοφονίας αντιπάλων της σε ξένο έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ