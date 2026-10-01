Βρετανία: Συνελήφθη 27χρονος Βρετανοϊρανός για την απόπειρα επίθεσης στη βάση RAF Fairford

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Στη σύλληψη ενός 27χρονου Βρετανοϊρανού, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών σε σχέση με το περιστατικό στη στρατιωτική βάση RAF Fairford, προχώρησαν οι βρετανικές Αρχές.

Ο 27χρονος, ο οποίος έχει υπηκοότητα τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και του Ιράν, συνελήφθη στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου βάσει του άρθρου 5 του Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2006, σύμφωνα με το Sky News.

Η υπόθεση αφορά το περιστατικό που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στη RAF Fairford, στο Γκλόστερσαϊρ της Αγγλίας. Η στρατιωτική βάση χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ (USAF), μεταξύ άλλων για τη φιλοξενία βαρέων βομβαρδιστικών.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, ένας 26χρονος Βρετανός υπήκοος ανακρίθηκε επίσης ως ύποπτος, χωρίς να συλληφθεί. Παράλληλα, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή του Λονδίνου.

Εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής ξένου κράτους

Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί αρχικά πέντε άνδρες, ηλικίας 20 έως 29 ετών, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και περιοριστικούς όρους, με την υποχρέωση να παρουσιάζονται στην αστυνομία.

Η ανώτερη εθνική συντονίστρια της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας, Βίκι Έβανς, υπογράμμισε ότι η έρευνα παραμένει ιδιαίτερα σύνθετη και ότι οι Αρχές εξετάζουν πολλαπλά ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και την πιθανότητα εμπλοκής ξένου κράτους.

«Η έρευνα για τις συνθήκες γύρω από τα γεγονότα στο Γκλόστερσαϊρ είναι εξαιρετικά σύνθετη και οι εξειδικευμένες ομάδες μας εξετάζουν πολλαπλές κατευθύνσεις.

Όπως έχουμε καταστήσει σαφές, εξετάζουμε όλες τις πιθανές οπτικές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εμπλοκής ξένου κράτους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το κοινό για τη συνεχή υποστήριξη και την υπομονή του, ενώ εργαζόμαστε για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας», δήλωσε.

Οι έρευνες των βρετανικών Αρχών συνεχίζονται, με την Αντιτρομοκρατική Αστυνομία να εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού, καθώς και το ενδεχόμενο ευρύτερης εμπλοκής στην υπόθεση.