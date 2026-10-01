Σέρρες: Κουνάβι προκάλεσε βραχυκύκλωμα και διακοπές ρεύματος

Ένα κουνάβι εισήλθε σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στις Σέρρες χθες (0/9/2026), προκαλώντας βραχυκύκλωμα και διακοπή ρεύματος σε μέρος της πόλης, από τις 5 έως τις 6.15 το ξημέρωμα. Ο Διευθυντής της ΔΕΔΔΗΕ Σερρών, επιβεβαίωσε τη ζημιά, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλη διακοπή ρεύματος λόγω κακοκαιρίας στην περιοχή Πετριτσίου έως το Άγγιστρο, την Κυριακή το βράδυ.

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Κουνάβι/φωτό αρχείου
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα κουνάβι προκάλεσε βραχυκύκλωμα στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στις Σέρρες, βυθίζοντας μέρος της πόλης, στο σκοτάδι, χθες το ξημέρωμα.
  • Η διακοπή ρεύματος διήρκησε από τις 5 έως τις 6.15 το πρωί, θέτοντας εκτός έναν υποσταθμό και οκτώ γραμμές, από τις 40 του δικτύου.
  • Η ζημιά εντοπίστηκε και θα αποκατασταθεί, ενώ υπήρξε και άλλη διακοπή ρεύματος λόγω κακοκαιρίας, το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή Πετριτσίου έως το Άγγιστρο.

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Ένα ιδιαίτερο και συνάμα «χαριτωμένο» συμβάν, έλαβε χώρα στις Σέρρες.

Ένα κουνάβι «τρύπωσε» χθες (30/9/2026) στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να «βυθίσει» στο σκοτάδι, ένα μέρος της πόλης των Σερρών, από τις 5 έως τις 6.15 το ξημέρωμα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του νομού, «Καθημερινός Παρατηρητής». 

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της ΔΕΔΔΗΕ Σερρών Μανώλη Εμμανουηλίδη, δημιουργήθηκε βραχυκύκλωμα , με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός ένας υποσταθμός, οκτώ γραμμές από τις 40, που υπάρχουν για όλο το Νομό.

Εντοπίστηκε η ζημιά και θα αποκατασταθεί. Επίσης, λόγω κακοκαιρίας αυτή τη φορά, υπήρξε διακοπή ρεύματος το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή Πετριτσίου έως το Άγγιστρο .

Η παροχή ρεύματος έγινε τμηματικά και συνολικά διήρκησε δύο ώρες.

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