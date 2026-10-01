Σέρρες: Κουνάβι προκάλεσε βραχυκύκλωμα και διακοπές ρεύματος

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Ένα ιδιαίτερο και συνάμα «χαριτωμένο» συμβάν, έλαβε χώρα στις Σέρρες.

Ένα κουνάβι «τρύπωσε» χθες (30/9/2026) στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να «βυθίσει» στο σκοτάδι, ένα μέρος της πόλης των Σερρών, από τις 5 έως τις 6.15 το ξημέρωμα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του νομού, «Καθημερινός Παρατηρητής».

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της ΔΕΔΔΗΕ Σερρών Μανώλη Εμμανουηλίδη, δημιουργήθηκε βραχυκύκλωμα , με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός ένας υποσταθμός, οκτώ γραμμές από τις 40, που υπάρχουν για όλο το Νομό.

Εντοπίστηκε η ζημιά και θα αποκατασταθεί. Επίσης, λόγω κακοκαιρίας αυτή τη φορά, υπήρξε διακοπή ρεύματος το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή Πετριτσίου έως το Άγγιστρο .

Η παροχή ρεύματος έγινε τμηματικά και συνολικά διήρκησε δύο ώρες.