Κρήτη: Κεραυνός έσκισε στα δύο καμινάδα στον Καρτερό – «Νομίζαμε ότι μας βομβάρδισαν» – ΦΩΤΟ

Ήταν στις 4.30 σήμερα Πέμπτη τα ξημερώματα. Μία τριμελής οικογένεια στον Καρτερό Κρήτης κοιμόταν, όταν ξαφνικά ένας εκκωφαντικός θόρυβος τους ανάγκασε να ξυπνήσουν έντρομοι και να πεταχτούν από τα κρεβάτια τους. Αρχικά δεν αντιλήφθηκαν τι έχει συμβεί μέχρι που ο πατέρας ανέβηκε μετά στην ταράτσα και αντίκρυσε την καμινάδα να έχει όχι απλά χτυπηθεί, αλλά να έχει σκιστεί από κεραυνό. Ζημιές υπέστη και το τζάκι του σπιτιού

Το απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στον Καρτερό και φέρνει στο φως το cretalive.gr, με τον κ. Πετράκη (ο πατέρας) να ξετυλίγει το νήμα της ιστορίας!

«Είναι από τα σκηνικά που δεν μπορείς να πιστέψεις αν δεν τα δεις με τα μάτια σου. Μέσα στην νυχτερινή καταιγίδα, με τις αστραπές και τις βροντές, ένας κεραυνός χτύπησε το δικό μας σπίτι εδώ στον Καρτερό. Το σπίτι μας βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, πίσω ακριβώς από πολύ γνωστή επιχείρηση εστίασης.

Αρχικά δεν καταλάβαμε τι ακριβώς έγινε. Ήταν γύρω στις 04.30 τα ξημερώματα. Έριχνε νερό με το τουλούμι. Ακουγόντουσαν αστραπές, βροντές. Αλλά που να φανταστούμε ότι θα έπεφτε κεραυνός στην καμινάδα μας! Ακούσαμε ένα δυνατό θόρυβο. Πεταχτήκαμε έντρομοι κι εγώ, και η σύζυγος και η κόρη μας, από τα κρεβάτια. Νομίζαμε ότι έπεσε βόμβα. Ότι μας βομβάρδισαν! Τόσο εκκωφαντικός ήταν ο κρότος.

Είδαμε ζημιές μέσα στο σπίτι, εκεί στην μεριά που είναι το τζάκι. Δεν καταλάβαμε όμως αρχικά τι έγινε» περιγράφει ο κ. Πετράκης.

«Το πρωί, κατά τις 07.30 με 8 παρά, όταν σηκώθηκα, ανέβηκα στην ταράτσα. Κι εκεί είδα την καμινάδα σκισμένη από κεραυνό! Ο κεραυνός πέρασε μάλιστα μέχρι κάτω μέσα στο τζάκι.

Άλλο να το λέω και άλλο να το βλέπεις με τα μάτια σου. Ευτυχώς είχαμε τύχη βουνό, που έπεσε στην καμινάδα και δεν είχαμε…χειρότερα. Είχαμε πραγματικά…Άγιο όπως λένε! » καταλήγει.