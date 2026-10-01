Ρέθυμνο: Κλειστά και την Παρασκευή τα σχολεία στον Δήμο Μυλοποτάμου λόγω της κακοκαιρίας

Όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που προκλήθηκαν

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Κοινωνία

Ρέθυμνο, Κακοκαιρία
πηγή: cretalive.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.
  • Η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου και αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
  • Προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί.

Η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου και αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Όπως επισημαίνεται από τη δημοτική Αρχή, προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών, των παιδιών, των οικογενειών τους, καθώς και του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς στην περιοχή παραμένουν προβλήματα από την κακοκαιρία.

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