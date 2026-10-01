Κουτσουπιές: Η νέα σειρά της ΕΡΤ έρχεται για να κλέψει τις καρδιές των τηλεθεατών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τέταρτη 30 Σεπτεμβρίου, το press event για τη νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ «Κουτσουπιές», η οποία κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 19:00.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Σε μία εποχή που το κοινό δείχνει να έχει μεγάλη ανάγκη για καλές κωμικές σειρές, η ΕΡΤ επενδύει στο συγκεκριμένο είδος και την φετινή τηλεοπτική σεζόν παρουσιάζει στους τηλεθεατές τις «Κουτσουπιές».

Το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, δημοσιογράφοι βρέθηκαν στο μέρος όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα για τη νέα καθημερινή κωμική σειρά και είχαν την τύχη να δουν από κοντά το χωριό, που ετοιμάζεται να μπει στα σπίτια και στις καρδιές των τηλεθεατών.

Το παραμυθένιο χωριό

Από την πρώτη στιγμή που επισκέπτεται κάποιος τις Κουτσουπιές, νιώθει ότι γυρίζει πίσω στο δικό του χωριό, το οποίο έχει συνδέσει με μερικές από τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής του.

Τα σκηνικά σε βάζουν κατευθείαν στο κλίμα και ειλικρινά νιώθεις ότι βρίσκεσαι στη πλατεία ενός πραγματικού χωριού.

Όπως κάθε κανονικό χωριό, έτσι και οι Κουτσουπιές διαθέτουν το δικό τους καφενείο, το οποίο θα είναι και τόπος συνάντησης για τους ήρωες της σειράς, φούρνο, ένα σχολείο, όπου οι ντόπιοι φιλοδοξούν να γεμίσει και πάλι με παιδιά, καθώς και ένα σιδηρουργείο.

Το διαμάντι βέβαια του χωριού είναι το λαογραφικό του μουσείο, στο οποίο φιλοξενούνται εκθέματα που κρύβουν μέσα τους λίγη από την ιστορία των Κουτσουπιών.

Οι συντελεστές της νέας σειράς έχουν κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά, και έχουν εκμεταλλευτεί κάθε σημείο του χώρου στο οποίο είναι στημένο το χωριό. Δεν περνάει εξάλλου απαρατήρητη ούτε η «Στάση Κουτσουπιών», ούτε οι αφίσες που είναι κολλημένες στο εξωτερικό του λαογραφικού μουσείου, οι οποίες ενημερώνουν του κατοίκους για τα πανηγύρια που πραγματοποιούνται στη περιοχή τους.

Εξίσου καλή δουλειά έχει γίνει και στη δημιουργία των εσωτερικών χώρων. Πιο παλιά έπιπλα, με εικόνες, πίνακες και φωτογραφίες προηγούμενων δεκαετιών, ακόμα και κουρελούδες, αλλά και σεμεδάκια, σε «ταξιδεύουν», αφού για λίγα λεπτά νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο εσωτερικό πραγματικών σπιτιών σε χωριό.

Μια σειρά με γέλιο αλλά και συγκίνηση

Μετά την ξενάγηση στο χώρο, οι δημοσιογράφοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν ένα μεγάλο κομμάτι του πρώτου επεισοδίου, παρουσία και των συντελεστών της σειράς.

Σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου, σενάριο των Ανδρέα Δέδαλο και Νικόλα Στραβοπόδη και σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη, οι «Κουτσουπιές» κερδίζουν τον τηλεθεατή από το πρώτο λεπτό, προσφέροντας του όχι μόνο γέλιο αλλά και συγκίνηση, ενώ μπορεί το τηλεοπτικό κοινό να ταυτιστεί με τους ήρωες. «Μεγάλο μπράβο στο συγγραφικό κομμάτι, που αν δεν είχαμε αυτά τα κείμενα, δεν θα είχαμε και να παίξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Στογιάννη, αφού πραγματοποιήθηκε η ειδική προβολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των ηθοποιών που υποδύονται τους ντόπιους στο φανταστικό ορεινό χωριό, μιλούν με έντονη τη ντοπιολαλιά, χαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο ιδιαίτερη ζωντάνια στους χαρακτήρες.





Η Μαρία Κατσανδρή, η οποία έχει αναλάβει έναν ρόλο με μεγάλο ενδιαφέρον στη σειρά, είναι απολαυστική. Δεν θέλεις να τελειώσουν οι σκηνές της και κάθε φορά αδημονείς να εμφανιστεί ξανά στην οθόνη. Η καταξιωμένη ηθοποιός, η οποία έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της Τέχνης στην Ελλάδα, με λίγα αλλά ξεκάθαρα λόγια που αντανακλούν τα συναισθήματά της για αυτή τη νέα δουλειά, τόνισε πως: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων».

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς και η Δήμητρα Στογιάννη είναι το δίδυμο που δεν ξέραμε πόσο πολύ ανάγκη είχαμε σε ένα σίριαλ και το κοινό είναι σίγουρο πως θα λατρέψει τις ατάκες τους, ενώ πολλές από αυτές θα γίνουν και viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ήρωες που υποδύονται ο Αντώνης Καρυστινός και η Άννα Μενενάκου έρχονται στο χωριό κουβαλώντας στις πλάτες τους δύσκολες ιστορίες, αλλά και έχοντας μαζί τους τα παιδιά τους, για τα οποία προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Ο ηθοποιός υποδύεται έναν πατέρα με τρία κορίτσια, ο οποίος παλεύει για να τα μεγαλώσει μόνος του, μετά την απώλεια της συζύγου του. Η καλλιτέχνις μας παρουσιάζει μία γυναίκα δυναμική με έναν έφηβο γιο, ο οποίος περνάει δύσκολα εξαιτίας της συμπεριφοράς των συμμαθητών του.

Και οι δύο ήρωες παίρνουν την απόφαση να εγκαταλείψουν την πόλη μαζί με τα παιδιά τους, προκειμένου να κάνουν μία νέα αρχή και να τους δώσουν ένα καλύτερο μέλλον. Οι ρόλοι του Αντώνη Καρυστινού και της Άννας Μενενάκου γίνονται κατευθείαν συμπαθείς στο κοινό, το οποίο θα περιμένει με ανυπομονησία το επόμενο επεισόδιο κάθε φορά, για να δει τι τους επιφυλάσσει η μοίρα.

Ο Θανάσης Πατριαρχέας, ο Βίκτωρας Πέτσας, η Αλεξάνδρα Παντελάκη, ο Στάθης Κόικας και η Μελίνα Λεφαντζή, είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός σίριαλ, που θα λατρευτεί από μεγάλη μερίδα των τηλεθεατών.

Παλιοί και νέοι ηθοποιοί έχουν δέσει τρομερά μεταξύ τους, προσφέροντας στον κόσμο μια κωμική σειρά από αυτές που θες να κάτσεις μαζί με την οικογένειά σου και να την παρακολουθήσεις, για να ξεχαστείς λίγο από την πραγματικότητα, αφήνοντας τη να σε «ταξιδέψει» στον μαγικό κόσμο των «Κουτσουπιών».

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