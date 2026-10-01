Ο «ήρωας» πιλότος της Flydubai: Πώς ο αιμόφυρτος Σμιτ Ματσάρ έσωσε 174 ψυχές – Πάλεψε παρά τα τραύματά του

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Ξαπλωμένος στο δάπεδο του πιλοτηρίου και βουτηγμένος στα αίματα, ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ κατάφερε να πατήσει το κουμπί απασφάλισης της πόρτας του κόκπιτ. Η κίνηση αυτή επέτρεψε σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να εισβάλουν στο χώρο, να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να σώσουν τις ζωές των 174 επιβαινόντων της πτήσης της flydubai, από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Λίγες στιγμές νωρίτερα, ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οποίος αναφέρεται ως υπήκοος του Ομάν, του είχε επιτεθεί με μαχαίρι, σε μια εμφανή προσπάθεια να ρίξει το αεροπλάνο.

Ο Ματσάρ, Ινδός υπήκοος από τη Βομβάη, νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο της πόλης Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Ο Ινδός πιλότος, μαζί με άλλους επιβάτες, χαρακτηρίζεται πλέον ως ήρωας που απέσπασε τον έλεγχο του αεροσκάφους από τα χέρια του δράστη.

«Ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ είναι ένας ήρωας», έγραψε ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, στο X.

«Αντιμέτωπος με τον ύψιστο κίνδυνο και παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, επέδειξε τεράστιο θάρρος και ακλόνητη αποφασιστικότητα για να προστατεύσει τις ζωές των άλλων. Η γενναιότητά του βοήθησε να σωθούν εκατοντάδες ζωές και να αποτραπεί μια μεγάλη τραγωδία».



Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα».

«Έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων Ισραηλινών και άλλων υπηκόων», ανέφερε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του, ενώ σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του τόνισε: «Όλοι οι επιβάτες είναι εκτός κινδύνου. Παρά το γεγονός ότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, προέβαλε αντίσταση, άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου και επέτρεψε στους επιβάτες και το πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον εισβολέα».

My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery. Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026



Η εφιαλτική βουτιά των 14.000 ποδών και η έφοδος στο πιλοτήριο

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον Ματσάρ, στέλνοντας το αεροσκάφος σε κατακόρυφη βουτιά σχεδόν 14.000 ποδών (4.267 μέτρων) σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Αμέσως μόλις ξεκλειδώθηκε η πόρτα, αρκετοί επιβάτες κατάφεραν να μπουν στο πιλοτήριο για να εξουδετερώσουν τον δράστη.

«Αυτό που δυσκόλεψε την προσπάθειά μας ήταν ο ίδιος ο [Ματσάρ]», δήλωσε ο Γιανίβ Χαγιούν, ένας από τους επιβάτες που μπήκαν στο κόκπιτ, τον οποίο ο Νετανιάχου περιέγραψε ως υδραυλικό.

«Είχε μαχαιρωθεί και βρισκόταν στην άλλη πλευρά της πόρτας».

Ο Χαγιούν ανέφερε αργότερα στον Νετανιάχου ότι την ώρα που οι υπόλοιποι πάλευαν με τον δράστη, «Πήδηξα πίσω, άρπαξα τα χειριστήρια και άρχισα να τραβάω τις λαβές προς τα πίσω», όπως είχε δει στην τηλεοπτική εκπομπή «Mayday», πριν αναλάβουν άλλα μέλη του πληρώματος.

Ο Δρ Σότα Μουσαέφ, οδοντίατρος που επέβαινε στο αεροπλάνο, ήταν επίσης μεταξύ εκείνων που έσπευσαν στο πιλοτήριο.

Μιλώντας στο CNN, περιέγραψε πως βρήκαν τον δράστη στο έδαφος πάνω από τον πιλότο να τον μαχαιρώνει, και έσπευσε να βοηθήσει τον Ματσάρ, τρέμοντας στην ιδέα ότι θα πεθάνει.

«Ήταν γεμάτος κοψίματα, το κεφάλι του, τα χέρια του ήταν πρακτικά ανοιγμένα στα δύο, σχεδόν κομμένα… είχε χάσει πολύ αίμα και ήταν σε κακή κατάσταση. Πιστεύω ότι αν είχαμε περιμένει έστω και λίγες στιγμές ακόμα, θα τον είχαμε χάσει. Η πίεσή του είχε πέσει κατακόρυφα, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και υπήρχαν αίματα παντού», δήλωσε ο Μουσαέφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι βοήθησε στην ακινητοποίηση του δράστη, δένοντάς τον με καλώδια ακουστικών και πλαστικά δεματικά.

Η διάσωση από πιλότους εκτός υπηρεσίας

Στη συνέχεια, μέλη του πληρώματος σταθεροποίησαν την πορεία του αεροσκάφους και άρχισαν τη διαδικασία για την ασφαλή προσγείωσή του.

Σύμφωνα με τον επιβάτη Αλμόγκ Ιτάλι, καταλυτική ήταν η επέμβαση ενός Βρετανού πιλότου εκτός υπηρεσίας, καθώς στο αεροπλάνο επέβαινε ένα ζευγάρι πιλότων αντικατάστασης που επρόκειτο να αναλάβουν την επόμενη πτήση.

«Οι πιλότοι αντικατάστασης είναι Ευρωπαίοι, ο ένας Βρετανός, οι οποίοι μπήκαν [στο πιλοτήριο], τράβηξαν το πηδάλιο προς τα πάνω, σταθεροποίησαν το αεροπλάνο και μας προσγείωσαν στη Σαουδική Αραβία», δήλωσε ο Ιτάλι σε βίντεο που δημοσίευσε το BBC, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για πιλότους από τη Νότια Αφρική ή τη Νέα Ζηλανδία.

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ματσάρ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη Σαουδική Αραβία, με Ινδούς αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και ότι βρίσκονται σε επαφή με την οικογένειά του —τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του— που ζουν στο Ντουμπάι.

Έκπληξη των εμπειρογνωμόνων που το αεροσκάφος δεν διαλύθηκε

Ειδικοί της πολιτικής αεροπορίας εξέφρασαν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι το αεροσκάφος δεν συνετρίβη έπειτα από μια τόσο βίαιη βουτιά, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αποκολληθεί το μεγαλύτερο μέρος του πηδαλίου διεύθυνσης από την ουρά.

Επιβάτης περιέγραψε τη στιγμή της εφιαλτικής πτώσης σαν «τεράστια ανατάραξη που διήρκεσε 20 με 30 δευτερόλεπτα».

«Ήταν μια σοβαρή κάθοδος που άσκησε ισχυρές αεροδυναμικές δυνάμεις στο πηδάλιο για να συμβεί αυτό. Είμαι απλά καταπληκτός που το αεροσκάφος δεν διαλύθηκε στον αέρα», δήλωσε ο Στιβ Αρόγιο, πρώην πιλότος της United Airlines και ειδικός σε θέματα ασφάλειας πτήσεων.

«Αυτό που τους έσωσε ήταν ότι υπήρχε αρκετό υψόμετρο για να ανακτήσουν τον έλεγχο», σημείωσε ο Γκουζέτι, επίσης ειδικός αεροπορίας, συμπληρώνοντας ότι αν το αεροπλάνο είχε πέσει κάτω από τα 10.000 πόδια, μπορεί να μην ήταν δυνατή η επαναφορά του.

Ο Φίλιπ Κιν, διευθύνων σύμβουλος της Mainland Air στη Νέα Ζηλανδία, όπου ο Ματσάρ εκπαιδεύτηκε για 18 μήνες το 2008 και το 2009, τόνισε ότι ο πιλότος επέδειξε σπάνια ηγετικά προσόντα.

Χαρακτηρίζοντάς τον ως πιλότο «πάνω από τον μέσο όρο», ανέφερε στο νεοζηλανδικό μέσο Stuff ότι οι κυβερνήτες εκπαιδεύονται για όλα τα ενδεχόμενα, αλλά το να το διαχειριστείς επιτυχώς στην πραγματικότητα «είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία».

Ποιος είναι ο 40χρονος Ινδός κυβερνήτης

Ο έμπειρος κυβερνήτης του Boeing 737, με σχεδόν 9.750 ώρες πτήσης σε μια καριέρα 15 ετών, μπήκε στην αεροπορία σχετικά αργά.

«Αντίθετα με πολλούς άλλους αεροπόρους, η αεροπορία δεν ήταν ένα παιδικό όνειρο για μένα», είχε δηλώσει ο Ματσάρ σε συνέντευξή του το 2025 στο κανάλι της Zalak Mehta στο YouTube.

«Ήρθε πολύ αργότερα στη ζωή μου».

Μετά το σχολείο, είχε εγγραφεί σε σχολή μηχανικών υφαντουργίας με σκοπό να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση, πριν πραγματοποιήσει σπουδές διοίκησης στο Ινστιτούτο Welingkar της Βομβάης.

Εκεί, σε ηλικία 19 ετών, παρακολουθώντας ένα σεμινάριο αεροπορίας, ανακάλυψε την αγάπη του για τις πτήσεις.

«Εκεί με βρήκε το “μικρόβιο” της αεροπορίας», είχε αναφέρει, προσθέτοντας ότι η μητέρα του αρχικά φοβόταν για αυτή την επιλογή.

Εκπαιδεύτηκε στη Νέα Ζηλανδία και στη συνέχεια εργάστηκε για 11 χρόνια στην ινδική εταιρεία SpiceJet, εξελισσόμενος σε εκπαιδευτή πιλότων, πριν ενταχθεί στο δυναμικό της flydubai το 2022.

Στην καριέρα του, θυμόταν περιπτώσεις όπου χρειάστηκε να κάνει εκτροπές πτήσεων για ιατρικά περιστατικά ή καθυστερήσεις λόγω τεχνικών προβλημάτων. «Η καθυστέρηση δεν είναι πρόβλημά μου. Αυτό που θέλω είναι να βγαίνεις ασφαλής από το αεροσκάφος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνιζε πάντα την ανάγκη να διαχωρίζει την δουλειά από την προσωπική του ζωή: «Όταν βγαίνω από το πιλοτήριο ή το αεροσκάφος, δεν θέλω ο άλλος να ξέρει ότι είμαι πιλότος».

«Δεν θέλω να συζητάω για την αεροπορία. Όταν φοράω τη στολή, τότε δεν υπάρχουν ανοησίες, απλά κάνεις τη δουλειά σου και τελειώνεις. Όταν βγαίνεις από το πιλοτήριο, αυτό ήταν. Σταματάς να το σκέφτεσαι. Κάποιος άλλος σε χρειάζεται τώρα. Τα παιδιά είναι εκεί και θέλουν να παίξουν μαζί σου».