Κρις Μπράουν: Δικαστήριο ενέκρινε νέα δίκη για την αποζημίωση της πρώην οικιακής βοηθού του

Νέα δίκη για την αποζημίωση που επιδικάστηκε στην πρώην οικιακή βοηθό του Κρις Μπράουν, Μαρία Αβίλα, ενέκρινε δικαστήριο του Λος Άντζελες, εκτός εάν εκείνη αποδεχθεί μειωμένο ποσό.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο δικαστής Χιούι Π. Κότον έκρινε την Τρίτη (28/9) ότι τα 13 εκατ. δολάρια που είχαν επιδικαστεί στην Αβίλα είναι υπερβολικά και ενέκρινε υπό όρους νέα δίκη, αποκλειστικά για το ύψος της αποζημίωσης. Ως εναλλακτική, της προτάθηκε αποζημίωση 9,5 εκατ. δολαρίων.
Chris Brown scores surprising legal win after he was ordered to pay $13MILLION to housekeeper mauled by dog at his LA home https://t.co/vu4n1X7UoP
— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 30, 2026
Η Αβίλα είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι τραυματίστηκε σοβαρά, όταν ο σκύλος του τραγουδιστή της επιτέθηκε μέσα στην κατοικία του στο Λος Άντζελες.
Ο δικαστής ανέφερε ότι υπήρχαν στοιχεία για μελλοντική συναισθηματική οδύνη και επίμονο πόνο, ωστόσο έκρινε πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν το συνολικό ύψος της αρχικής αποζημίωσης.
EXCLUSIVE: A California judge signaled Thursday he was on the verge of sharply reducing the $12.9 million in damages that a jury awarded to a housekeeper who was mauled by a massive dog outside Chris Brown’s mansion in 2020.
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— Rolling Stone (@RollingStone) September 24, 2026
Η Αβίλα έχει προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου για να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί τα 9,5 εκατ. δολάρια ή αν θα προχωρήσει σε νέα δίκη.