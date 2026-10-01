Κρις Μπράουν: Δικαστήριο ενέκρινε νέα δίκη για την αποζημίωση της πρώην οικιακής βοηθού του

Δικαστήριο του Λος Άντζελες ενέκρινε νέα δίκη για την αποζημίωση της πρώην οικιακής βοηθού του Κρις Μπράουν, Μαρίας Αβίλα, εκτός εάν αποδεχθεί μειωμένο ποσό. Η αρχική αποζημίωση των 13 εκατ. δολαρίων κρίθηκε υπερβολική από τον δικαστή, ο οποίος πρότεινε ως εναλλακτική τα 9,5 εκατ. δολάρια για τους τραυματισμούς της από επίθεση σκύλου. Η Αβίλα έχει προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου να αποφασίσει.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Κρις Μπράουν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα δίκη για την αποζημίωση της πρώην οικιακής βοηθού του Κρις Μπράουν, Μαρίας Αβίλα, ενέκρινε δικαστήριο του Λος Άντζελες, εκτός εάν εκείνη αποδεχθεί μειωμένο ποσό.
  • Ο δικαστής έκρινε ότι τα 13 εκατ. δολάρια που είχαν επιδικαστεί στην Αβίλα είναι υπερβολικά και της πρότεινε ως εναλλακτική αποζημίωση 9,5 εκατ. δολαρίων.
  • Η Αβίλα είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι τραυματίστηκε σοβαρά από τον σκύλο του τραγουδιστή. Έχει προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου για να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την πρόταση ή θα προχωρήσει σε νέα δίκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα δίκη για την αποζημίωση που επιδικάστηκε στην πρώην οικιακή βοηθό του Κρις Μπράουν, Μαρία Αβίλα, ενέκρινε δικαστήριο του Λος Άντζελες, εκτός εάν εκείνη αποδεχθεί μειωμένο ποσό.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο δικαστής Χιούι Π. Κότον έκρινε την Τρίτη (28/9) ότι τα 13 εκατ. δολάρια που είχαν επιδικαστεί στην Αβίλα είναι υπερβολικά και ενέκρινε υπό όρους νέα δίκη, αποκλειστικά για το ύψος της αποζημίωσης. Ως εναλλακτική, της προτάθηκε αποζημίωση 9,5 εκατ. δολαρίων.

Η Αβίλα είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι τραυματίστηκε σοβαρά, όταν ο σκύλος του τραγουδιστή της επιτέθηκε μέσα στην κατοικία του στο Λος Άντζελες.

Ο δικαστής ανέφερε ότι υπήρχαν στοιχεία για μελλοντική συναισθηματική οδύνη και επίμονο πόνο, ωστόσο έκρινε πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν το συνολικό ύψος της αρχικής αποζημίωσης.

Η Αβίλα έχει προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου για να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί τα 9,5 εκατ. δολάρια ή αν θα προχωρήσει σε νέα δίκη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ