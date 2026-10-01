Ισπανία: Συνελήφθη 16χρονος που φέρεται να ήταν «εγκέφαλος» ομάδας χάκερ – Στο στόχαστρο για 1.000 επιθέσεις ransomware

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Έναν 16χρονο, ο οποίος φέρεται να ήταν ο βασικός διαχειριστής της ομάδας χάκερ KillSec, συνέλαβε η ισπανική αστυνομία στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής έρευνας για περίπου 1.000 επιθέσεις με λυτρισμικό μέσα σε δύο χρόνια.

Ο ανήλικος συνελήφθη στο Αλικάντε και είναι ρουμανικής υπηκοότητας, σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία. Εκπρόσωπος της Europol ανέφερε ότι ο 16χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του «διαχειριστή» της KillSec.

Συλλήψεις σε Βρετανία και Ρουμανία – Έφοδοι και στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα, ηλικίας περίπου 20 ετών, ένα στη Βρετανία και ένα στη Ρουμανία, αναφέρει το Reuters.

Για το άτομο που συνελήφθη στη Βρετανία έχει υποβληθεί αίτημα έκδοσης από το Πουέρτο Ρίκο.

Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και τέταρτο άτομο, ένας προγραμματιστής που έγινε 18 ετών τον Αύγουστο και ήταν συνεπώς ανήλικος όταν φέρεται να διαπράχθηκαν ορισμένα από τα αδικήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με τη Europol, η ομάδα εκμεταλλευόταν κενά ασφαλείας σε λογισμικό και ανεπαρκώς προστατευμένα σημεία πρόσβασης, κυρίως σε υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud, προκειμένου να αποκτά και να αντιγράφει ευαίσθητα δεδομένα.

Στη συνέχεια, απειλούσε τους οργανισμούς ότι θα δημοσιοποιούσε τις πληροφορίες εάν δεν καταβάλλονταν λύτρα. Η Europol ανέφερε ότι η ομάδα είχε αποκομίσει «σημαντικά ποσά» μέσω των εκβιασμών.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε οκτώ κατοικίες στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βρετανία, κατάσχοντας αποδεικτικά στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι Αρχές «κατέβασαν» το δίκτυο της KillSec – Στα χέρια τους 110 TB κλεμμένων δεδομένων

Σύμφωνα με το Security Week, στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης Operation KillSwitch, οι Αρχές κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο του dark web site της KillSec, μέσω του οποίου η ομάδα εκβίαζε οργανισμούς απειλώντας ότι θα δημοσιοποιήσει τα κλεμμένα αρχεία τους εάν δεν καταβάλλονταν λύτρα.

Παράλληλα, εξασφάλισαν πρόσβαση σε τουλάχιστον 110 terabytes δεδομένων που εκτιμάται ότι είχαν κλαπεί από θύματα, ενώ έθεσαν υπό τον έλεγχό τους και πέντε βασικούς servers που χρησιμοποιούσε η ομάδα για τη διαχείριση των επιχειρήσεών της και την αποθήκευση των δεδομένων.

Το Security Week αναφέρει ότι οι Αρχές γνωρίζουν μέχρι στιγμής περίπου 500 επιτυχημένες επιθέσεις, ενώ πριν από την εξάρθρωση της ομάδας, στον ιστότοπο διαρροών της KillSec εμφανίζονταν περίπου 450 θύματα. Οι έρευνες συνεχίζονται, τόσο για τον εντοπισμό επιπλέον μελών και θυμάτων όσο και για την ιχνηλάτηση των εσόδων της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων κρυπτονομισμάτων.