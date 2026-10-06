Εφιαλτικό 24ωρο στην Ουκρανία: 13 νεκροί και 104 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Χτυπήθηκε νοσοκομείο στο Κρίβι Ριχ

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Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 104 τραυματίστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο από ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ανάμεσα στους στόχους βρέθηκε και νοσοκομείο στο Κρίβι Ριχ, το οποίο επλήγη από πυραύλους Banderol, με δύο εργαζομένους στον χώρο της Υγείας μεταξύ των τραυματιών.

Στο Κρίβι Ριχ, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν νοσοκομείο με πυραύλους Banderol, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Άμυνας της πόλης,

Οι Banderol είναι φθηνότεροι ρωσικοί πύραυλοι cruise που χρησιμοποιούνται συχνά σε επιθέσεις εναντίον πόλεων κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο εργαζόμενοι σε υπηρεσίες Υγείας. Σε άλλα σημεία της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, οι ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν ακόμη τρεις.

137 drones μέσα σε μία νύχτα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 6ης Οκτωβρίου, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 137 επιθετικά drones τύπου Shahed, μεταξύ των οποίων 49 εκδόσεις με κινητήρα τζετ, καθώς και drones-δολώματα Gerbera και Parodiya, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 114 drones.

Πλήγματα καταγράφηκαν σε 17 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν σε ακόμη τέσσερα σημεία.

Χάρκοβο: 7 νεκροί και 70 τραυματίες

Βαρύ ήταν το τίμημα και στην περιφέρεια του Χαρκόβου, όπου μέσα στο τελευταίο 24ωρο σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι και τραυματίστηκαν 70, ανάμεσά τους και παιδιά.

Η πόλη του Χαρκόβου δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, με δεκάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (ΚΑΒ) στις 5 Οκτωβρίου.

Ο δήμαρχος της πόλης, Ιχόρ Τερέχοφ, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με τουλάχιστον τρεις βόμβες KAB, με τα πλήγματα να καταγράφονται στην περιοχή Σλομπίντσκι.

⚡️Russia struck a multi-story residential building in Sumy with a rocket drone: two people injured.

The UAV hit between the 3rd and 4th floors of a residential building in the Zarichnyi district. Among the injured is a 16-year-old teenager.

As a result of the strike, the building, a kindergarten, and civilian cars were damaged, and a fire broke out. There are also gas supply interruptions in the area.

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Νεκροί σε Ντονέτσκ, Σούμι και Χερσώνα

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις.

Στην περιφέρεια του Σούμι, ένας 49χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του και ακόμη τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις με drones.

Στη Χερσώνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν.

955 επιθέσεις στη Ζαπορίζια μέσα σε μία ημέρα

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Ρωσία πραγματοποίησε 955 επιθέσεις εναντίον 58 οικισμών μέσα σε μόλις μία ημέρα.

Από τα πλήγματα τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι. Ο συνολικός απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων σε ολόκληρη τη χώρα ανέρχεται σε τουλάχιστον 13 νεκρούς και 104 τραυματίες, με τις ουκρανικές αρχές να συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και των θυμάτων.