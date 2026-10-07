Ράδιο Αρβύλα: Η ανακοίνωσή τους για το τέλος της συνεργασίας τους με τον ANT1

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Οι «Ράδιο Αρβύλα» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, έκαναν γνωστή την απόφασή τους να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον ANT1.

Στην ανακοίνωσή τους, οι «Ράδιο Αρβύλα» ευχαρίστησαν θερμά τον ANT1 «και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

Η ανακοίνωση των «Ράδιο Αρβύλα»

«Αγαπητοί συνεργάτες, μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα.

Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής.

Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Ευχαριστούμε πολύ, η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα».