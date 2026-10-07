Ράδιο Αρβύλα: Η ανακοίνωσή τους για το τέλος της συνεργασίας τους με τον ANT1

Οι «Ράδιο Αρβύλα» ανακοίνωσαν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου την απόφασή τους να μην ανανεώσουν την συνεργασία τους με τον ANT1. 

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Ράδιο Αρβύλα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι «Ράδιο Αρβύλα» αποφάσισαν να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον ANT1.
  • Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση που εξέδωσαν οι «Ράδιο Αρβύλα», την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
  • Οι «Ράδιο Αρβύλα» στην ανακοίνωσή τους ευχαρίστησαν θερμά τον ANT1 «και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι «Ράδιο Αρβύλα» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, έκαναν γνωστή την απόφασή τους να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον ANT1.

Στην ανακοίνωσή τους, οι «Ράδιο Αρβύλα» ευχαρίστησαν θερμά τον ANT1 «και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον». 

Η ανακοίνωση των «Ράδιο Αρβύλα»

«Αγαπητοί συνεργάτες, μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα.

Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής.

Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Ευχαριστούμε πολύ, η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα». 

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