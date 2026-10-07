Έλενα Κουντουρά: Ζητεί ευρωπαϊκό σχέδιο προσιτής στέγασης με δεσμευτικά μέτρα, χρηματοδοτήσεις και προστασία των πολιτών από εξώσεις και πλειστηριασμούς

Η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά στην παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε άμεση ευρωπαϊκή δράση για την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή κατοικία, με χρηματοδότηση, δεσμευτικά μέτρα και με προστασία των πολιτών.

«Η στέγαση αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και βασική προϋπόθεση για αξιοπρεπή ζωή, όχι κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο ή προνόμιο για λίγους», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η προτεινόμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, γνωστή και ως Πράξη για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση, αποτελεί ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η κρίση.

Η παρέμβασή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, όπου τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία καταγράφουν την έντονη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τις δυσκολίες πρόσβασης των νέων σε προσιτή στέγη.

Σύμφωνα με τη Eurostat η Ελλάδα έχει την απόλυτα αρνητική πρωτιά στην ΕΕ στο κόστος στέγασης: ένα στα τέσσερα νοικοκυριά στην Ελλάδα ξοδεύει πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος στο κόστος κατοικίας- ενοίκιο, δάνειο, λογαριασμούς κ.ά.- , δηλαδή ποσοστό 26,4%, πολλαπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου, που είναι μόλις 7,7%. Τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι σε αυτά τα νοικοκυριά με υψηλό κόστος στέγασης στην Ελλάδα ζει το 25% των νέων 15–29 ετών, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι μόλις το 9,1% των νέων. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών-μελών. Ενώ, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα οικογενειακού προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ, η μέση δαπάνη για στέγαση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 8,3% το 2025 έναντι του 2024, σε τρέχουσες τιμές.

Απευθυνόμενη στον αρμόδιο για τη στέγαση Επίτροπο Νταν Γιόργκενσεν, η Έλενα Κουντουρά άσκησε κριτική στις προϋποθέσεις που θέτει η προτεινόμενη Πράξη, όπως ο τεκμηριωμένος αντίκτυπος των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε μία περιοχή για διάστημα τριών ετών, που μπορούν να καθυστερήσουν την επιβολή περιορισμών από τις τοπικές αρχές. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι: «Δεν μπορούμε να ζητάμε από τις τοπικές αρχές να περιμένουν τρία χρόνια πριν παρέμβουν, για να αποδείξουν ότι η κρίση έχει ήδη καταστρέψει την αγορά κατοικίας».

Τόνισε ακόμη ότι οι γενικοί δείκτες στεγαστικής πίεσης αποκρύπτουν την πραγματικότητα των μικρών νησιών και των τουριστικών περιοχών.

Η Έλενα Κουντουρά ζήτησε από την Κομισιόν:

Επαρκή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Δεσμευτικά μέτρα, με ουσιαστικά εργαλεία παρέμβασης για τους δήμους στην αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης, νομική ασφάλεια και πρόσβαση στα δεδομένα των πλατφορμών

Μόνιμη αύξηση της δημόσιας και κοινωνικής κατοικίας

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατασκευής και ανακαίνισης οικονομικά προσιτών κατοικιών

Ενισχυμένη προστασία της πρώτης κατοικίας

Ενισχυμένη προστασία από εξώσεις και πλειστηριασμούς

Αποτελεσματικούς μηχανισμούς ρύθμισης των ενοικίων

Η Έλενα Κουντουρά έθεσε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής παρέμβασης την κατοχύρωση της πρόσβασης σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγη, με συγκεκριμένους μηχανισμούς, εργαλεία και πόρους, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.