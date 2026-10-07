Φωτιά στην Πυρσόγιαννη Ιωαννίνων – Επιχειρούν και 3 ελικόπτερα

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Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πυρσόγιαννη του δήμου Κόνιτσας Ιωαννίνων, εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10), προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:15.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Κόνιτσας για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.