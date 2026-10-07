Ηχηρό μήνυμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η ιστορία της Ελλάδος δεν είναι για πούλημα

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μιλώντας μετά την την υπογραφή της ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, έστειλε ηχηρό μήνυμα ότι «η ιστορία της Ελλάδος δεν είναι για πούλημα».

«Είμαστε περήφανοι που έχουμε μαζί μας τον Υπουργό, τον κ. Ρούμπιο για την πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα. Η ηγεσία του στον σημερινό στρατηγικό διάλογο υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα μοιράζονται κάτι παραπάνω από στρατηγικά συμφέροντα. Μοιραζόμαστε μία κληρονομιά και μοιραζόμαστε ένα όραμα για το μέλλον», ανέφερε αρχικά η κυρία Γκίλφοϊλ.

«Γι’ αυτό είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα, καθώς μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία για τα Πολιτιστικά αγαθά για πολλά χρόνια. Αυτή η συμφωνία αποκρυσταλλώνει τη συνεργασία μας στη δύναμη επιβολής του νόμου. Η Αμερική είναι υπερήφανη που στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας για να προστατεύσει έναν από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Φέτος η Αμερική είναι παντού, όπως και εδώ στην Ελλάδα, γιατί γιορτάζει 250 έτη αμερικανικής ανεξαρτησίας και είναι χαρά μου που ανακοινώνω ένα πολύ σημαντικό πρότζεκτ για την Ελλάδα για τη διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών», προσέθεσε.

Σημείωσε ότι το συγκεκριμένο πρότζεκτ «θα παρουσιάσει χειρόγραφα αλλά και άλλα τεχνουργήματα από τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας, την Ύδρα, τις Σπέτσες και αλλού, τιμώντας τους δεσμούς των δύο χωρών μας, δύο έθνη που γεννήθηκαν από την ίδια αγάπη για την ελευθερία» και προανήγγειλε μία πρωτοβουλία για κοινή προστασία αρχαιοτήτων.

«Μια εταιρική σχέση πολύ σημαντική θα συμπεριλάβει μια έκθεση αρχαιοτήτων που επανέρχονται στην Ελλάδα, όπως και θα διατυμπανίζει τη δική μας προσπάθεια για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Οι πολιτιστικοί μας δεσμοί ποτέ δεν ήταν πιο ισχυροί και με αυτή την ανανέωση λέμε στους διακινητές ένα μήνυμα πολύ ξεκάθαρο “Η ιστορία της Ελλάδος δεν είναι για πούλημα”», κατέληξε.