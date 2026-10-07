Νέα Ιωνία: Εντολή εμπρησμού από τις φυλακές

Η συμμορία «Lions», η επίθεση στη Νέα Ιωνία και η ανησυχία για νέο «πόλεμο» μεταξύ ομάδων κακοποιών. Το ενδεχόμενο να δόθηκε μέσα από τη φυλακή η εντολή για τον εμπρησμό της καφετέριας στη Νέα Ιωνία εξετάζει το ελληνικό FBI που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα μέλη της συμμορίας κακοποιών με την επωνυμία «Lions», καθώς φαίνεται πως έχουν ανοιχτές διαφορές με τον πραγματικό ιδιοκτήτη του καταστήματος εστίασης.

Στην ίδια καφετέρια, το 2023 είχε σημειωθεί άγρια συμπλοκή με έναν θαμώνα νεκρό, ύστερα από ανταλλαγή πυροβολισμών. Τελικά, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, το θύμα δεν ήταν και τόσο άσχετο με τις διαφορές που είχαν προκύψει μεταξύ των «Lions» και της συμμορίας που μέχρι εκείνη την ημέρα «προστάτευε» το κατάστημα.

Η συγκεκριμένη συμπλοκή στάθηκε η αφορμή για την πλήρη εξάρθρωση της συμμορίας των Αλβανών και Βουλγάρων «Lions» που είχαν απλώσει τα δίχτυα τους στο κέντρο της Αθήνας και παράλληλα προσπαθούσαν να επεκτείνουν την παράνομη δράση τους και στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Έπειτα από αυτή την αιματηρή συμπλοκή και όταν πια το κατάστημα λειτούργησε και πάλι, ιδιοκτήτης φέρεται ένας νεαρός από τη Συρία, ο οποίος διαμένει μόνιμα και νόμιμα στη χώρα μας. Ωστόσο οι αστυνομικοί εκτιμούν πως είναι ο «μπροστινός» του παλαιού ιδιοκτήτη, ο οποίος επίσης έχει καταγωγή από τη Συρία.

Η υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης θεωρείται πολύ σοβαρή, καθώς υπάρχει η ανησυχία έναρξης ενός νέου «πολέμου» μεταξύ ομάδων κακοποιών.

Ο εμπρησμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης γύρω στις 4:30 όταν η καφετέρια, που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Κασταμονής με την οδό Ρόδων, τυλίχθηκε στις φλόγες. Αμέσως η πυρκαγιά επεκτάθηκε και στον πρώτο όροφο της τριώροφης πολυκατοικίας, στο ισόγειο της οποίας στεγάζεται το εν λόγω κατάστημα.

Στιγμές αγωνίας

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι φλόγες έφτασαν και στο τελευταίο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που διαμένουν στην πολυκατοικία να ζήσουν στιγμές μεγάλης αγωνίας στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τις φλόγες. Πρόκειται για πέντε οικογένειες οι οποίες πλέον έχουν ξεσπιτωθεί.

Μάλιστα, μετά τον εμπρησμό, ένα 10χρονο κορίτσι και μια έγκυος γυναίκα αντιμετώπισαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από την πρώτη στιγμή πυροσβέστες και αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο άρχισαν να «βλέπουν» ενέργεια εμπρησμού, ενώ ανάμεσα στα αποκαΐδια βρήκαν άθικτο το καταγραφικό μηχάνημα των καμερών που διέθετε η καφετέρια.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών είδαν μια μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες να φτάνει στο κλειστό, εκείνη την ώρα, κατάστημα.

Ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας κατέβηκε κρατώντας ένα μπιτόνι στα χέρια του και αφού έσπασε τον υαλοπίνακα της καφετέριας εισήλθε στο εσωτερικό και άρχισε να καταβρέχει με το εύφλεκτο υγρό όλες τις ξύλινες επιφάνειες του καταστήματος.

Στη συνέχεια και αφού το κατάστημα τυλίχθηκε στις φλόγες έσπευσε να εξαφανιστεί με τον συνεργό του που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα και ταυτόχρονα λειτουργούσε και ως τσιλιαδόρος.

Προσωπικό ασφαλείας

Από καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, αλλά και κατοίκων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως κάθε βράδυ, και ενώ το κατάστημα είχε κλείσει, στο εσωτερικό του παρέμεναν δύο με τρία άτομα τα οποία ουσιαστικά λειτουργούσαν ως προσωπικό ασφαλείας.

Ωστόσο εκείνο το βράδυ, άγνωστο γιατί, τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν ήταν στο εσωτερικό του καταστήματος ή είχαν αποχωρήσει λίγη ώρα πριν από τον εμπρησμό.

Το γεγονός αυτό αν μη τι άλλο δείχνει πως ο πραγματικός ιδιοκτήτης του καταστήματος κάτι φοβόταν ή κάτι περίμενε και είχε φροντίσει να πάρει τα μέτρα του ώστε να προστατεύσει την περιουσία του από κακόβουλες ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως νέος ιδιοκτήτης της καφετέριας -ένα νεαρό άτομο με καταγωγή από τη Συρία- στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς είπε πως δεν είχε διαφορές με κανέναν και κανείς δεν τον είχε απειλήσει, ενώ αδυνατεί να δώσει κάποια εξήγηση για το σοβαρό περιστατικό, του οποίου τα ουσιαστικά θύματα είναι οι πέντε οικογένειες της πολυκατοικίας που πλέον δεν μπορούν να κατοικήσουν στα διαμερίσματά τους.