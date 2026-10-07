Μάρκο Ρούμπιο από την Πνύκα: «Η Ελλάδα είναι υπόδειγμα συμμάχου και απαραίτητος φίλος των ΗΠΑ» – Οι αναφορές σε Αριστοτέλη και Πλάτωνα

Εξαίροντας τον ελληνικό πολιτισμό και τα διδάγματά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο μίλησε από την Πνύκα και χαρακτήρισε την Ελλάδα «υπόδειγμα συμμάχου των ΗΠΑ».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του με φόντο τον Παρθενώνα εξήρε τα διδάγματα του Ελληνικού Πολιτισμού, που εστιάζει στην αρετή και την αριστεία και συνδυασμό με την αυταπάρνηση και την θυσία με σκοπό την αλήθεια. Πρόκειται για «ιδέες που έχουν διατρέξει όλον τον Δυτικό Πολιτισμό και τον Χριστιανισμό», όπως χαρακτηριστικά είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Σήμερα βρισκόμαστε δυο χιλιάδες χρόνια πριν από την δημιουργία του Παρθενώνα, όμως ο χρόνος έχει τάση να αμβλύνει τις αισθήσεις, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι Αρχαίοι Έλληνες καλούν την μνήμη πίσω μας: Το 480 π.Χ. οι ορδές του Ξέρξη επέλασαν στην Αθήνα και μια χούφτα ανθρώπων κρύφτηκαν στην βραχώδη περιοχή και πολέμησαν και το 450 π.Χ. με το Περικλή έφτιαξαν τον Παρθενώνα», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Η Ελλάδα και η αρχιτεκτονική της είναι ριζωμένη στις ΗΠΑ»

Αναφερόμενος στην ιστορία των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για τους 2,5 αιώνες από την Ανεξαρτησία και υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα και η αρχιτεκτονική της είναι ριζωμένη στις ΗΠΑ». «Εξάλλου, η Φιλαδέλφεια, που ιδρύθηκε το κράτος μας έχει ελληνικό όνομα», σημείωσε. «Η Αθήνα μας έδωσε την Δημοκρατία. Ο Πλάτωνας μας έφτιαξε την θεωρία του κοινωνία και ο Αριστοτέλης την θεωρία για την πολιτική. Αυτοί οι θεσμοί έχουν θεμελιώδη χαρακτηριστικά που τα βρίσκουμε στην Αθήνα».

Στο ίδιο πνεύμα είπε: «Το να γνωρίσουμε σήμερα τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, σημαίνει ότι γνωρίζουμε την ιστορία μας». «Οι Έλληνες μας χάρισαν την ίδια μας την ιστορία γιατί δεν κατέγραφαν μόνον την δική τους ιστορία, αλλά και την ιστορία άλλων λαών και κατέγραφαν με περιέργεια», υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Δεν κληρονομήσαμε μόνον την περιέργεια των Ελλήνων, αλλά και την περιπλάνηση στο άγνωστο και την αναζήτηση νέων θεμελιωδών νόμων», πρόσθεσε και επισήμανε: «Από την ελληνική γραμματεία φτάσαμε στα ευαγγέλια. Και αυτό ξεκίνησε από την αντίληψη για την γνώση και την αναζήτηση σε αρετή και την αριστεία».

Ο ίδιος μίλησε για «αφοσίωση στο έθνος», «όπως έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες», σημείωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Εξάλλου, μας έμαθαν ότι η δόξα πληρώνεται με τίμημα. Το έκανε ο Σωκράτης που θυσίασε τη ζωή του για την αλήθεια. Αντίστοιχα, οι 300 των Σπαρτιατών πολέμησαν με αυταπάρνηση τους Πέρσες», σημείωσε.

Κάνοντας αναφορά στο Ισλάμ με αφορμή την 3η τραγική επέτειο από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινούς πολίτες και τον εν εξελίξει πόλεμο στο Ιράν, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε: «Οι ήρωές μας είναι πιστοί στο καθήκον και πρόθυμοι να πεθάνουν, αλλά δεν λατρεύουν τον θάνατο, αλλά προτιμούν τον θάνατο, παρά να ατιμάσουν τις Αρχές τους. Ενώ, οι ακραίοι μουλάδες του Ιράν λατρεύουν τον θάνατο και σκορπώντας τον θάνατο μιλούν για ηρωισμό».

Εγκωμιάζοντας την αρετή των αρχαίων Ελλήνων, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι «σήμερα έναν υπερβολικό μέρος της Δύσης έχει χάσει αυτό το ιδεώδες και δεν πιστεύουμε ότι αξίζουμε να νοιώθουμε πως είμαστε σπουδαίοι και ξεχωριστοί». «Ακόμη – ακόμη ντρεπόμαστε να είμαστε αφοσιωμένοι στο έθνος μας και να προστατεύουμε τις πατρίδες, ενώ τις αφήνουμε σε άλλες δυνάμεις», υπογράμμισε.

Σε αυτό το πνεύμα, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε: «Το ερώτημα της επόμενης δεκαετίας είναι εάν η Δύση θα παραμείνει ισχυρή ή θα παρακμάσει». «Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής. Τα εθνικά συμφέροντα υποχώρησαν μόνον μπροστά στους διεθνείς θεσμούς και αφήσαμε την κυριαρχία μας σε άλλους», υπογράμμισε. «Πρέπει να ανοικοδομήσουμε τις συμμαχίες μας και τα έθνη δεν χρειάζεται να ρίξουν τα σύνορά τους για να υπάρξουμε όλοι μαζί», σημείωσε.

«Αλλά με τον πρόεδρο Τραμπ έχουμε επιλέξει να δράσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά στην παραγωγή, στη βιομηχανία, στην τεχνολογία και θα ξαναστείλουμε τους αστροναύτες μας στο διάστημα», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Γιατί διδασκόμαστε από τους αρχαίους Έλληνες», πρόσθεσε.

«Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από την νάρκωση στην οποία έχει περιέλθει», επισήμανε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ενώ αναφερόμενος στην χώρα μας εγκωμίασε την στάση της λέγοντας: «Η Ελλάδα βρέθηκε στο μεταίχμιο αυτής της μετατόπισης και υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου».

«Μαζί πρέπει και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος», υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Η ιστορία της Ελλάδας μας δείχνει μια εικόνα του εαυτού μας και μας να ανακαλύψουμε ξανά τις αρετές και το θάρρος για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις», κατέληξε στην ομιλία του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.