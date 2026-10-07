Ντέρτι: Ο Πασχάλης επιμένει στην έρευνα για τον Αλέκο

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως στο νέο επεισόδιο της σειράς “Ντέρτι” απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Οι εντάσεις κορυφώνονται καθώς οι υποψίες γύρω από τον Αλέκο ενισχύονται, μετά τις αποκαλύψεις για όπλο και κρυμμένα χρήματα.

Ο Πασχάλης επιμένει στην έρευνα, όμως η στάση του τον φέρνει σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Βούλα, αλλά και με τον Λαγό, οδηγώντας τον εκτός υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, η Ξένια προσπαθεί να προστατεύσει την οικογένειά της και να κρατήσει τις ισορροπίες, ερχόμενη σε σύγκρουση τόσο με τον Πασχάλη όσο και με τον ίδιο τον Αλέκο. Η

πίεση φαίνεται να αρχίζει να διαλύει τις οικογενειακές σχέσεις.

Παράλληλα, η Στέλλα βρίσκεται όλο και πιο βαθιά μέσα στο παιχνίδι, μεταφέροντας κρίσιμες πληροφορίες στον Άρη, ενώ ταυτόχρονα έρχεται όλο και πιο κοντά με τον αδερφό της, τον Λευτέρη. Αυτό δεν συμβαίνει και με τη μητέρα της, με την οποία φαίνεται ακόμη να τις χωρίζει ένας «τοίχος».

Ο Άρης συνεχίζει να έρχεται πιο κοντά με τους ανθρώπους του ΝΤΕΡΤΙ, ενώ νέα στοιχεία για πρόσωπα και κινήσεις γύρω από το μαγαζί ενισχύουν την αίσθηση ότι η υπόθεση κρύβει περισσότερα απ’ όσα φαίνονται.

Την ίδια ώρα, προσωπικές ιστορίες φτάνουν σε οριακό σημείο, με αποκαλύψεις που απειλούν να αλλάξουν τις ισορροπίες.

Καθώς τα μέτωπα ανοίγουν και οι σχέσεις δοκιμάζονται, γίνεται ξεκάθαρο ότι η αλήθεια πλησιάζει, αλλά το κόστος για όλους θα είναι μεγάλο.

Guest: Κώστας Αποστολάκης

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