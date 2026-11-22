Την επέκταση των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Βόρειας Κορέας και την ενίσχυση των δυνατοτήτων παραγωγής εμπλουτισμένου ουρανίου αποκαλύπτουν νέες δορυφορικές εικόνες, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι εικόνες καταγράφουν νέες κατασκευαστικές εργασίες στο πυρηνικό συγκρότημα του Γιονγκμπιόν, το οποίο αποτελεί εδώ και δεκαετίες την καρδιά του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Την επέκταση επιβεβαίωσε και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA), επισημαίνοντας ότι η Πιονγιάνγκ εξακολουθεί να διευρύνει τις δυνατότητές της για παραγωγή πυρηνικού υλικού, παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

North Korea has expanded a uranium-enrichment plant at its main nuclear complex, the latest sign of Pyongyang’s continued expansion of a weapons program that has alarmed neighbors and drawn international condemnation. https://t.co/7mdsL2YI0u Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Πότε εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις και πότε θα βγουν τα αποτελέσματα — The Wall Street Journal (@WSJ) November 20, 2026

Νέες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Γιονγκμπιόν

Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, οι εργασίες για την προσθήκη νέου τμήματος στην υφιστάμενη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Γιονγκμπιόν ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2026. Η εξωτερική κατασκευή του νέου κτιρίου είχε ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναβάθμισης και επέκτασης του πυρηνικού συγκροτήματος, καθώς η Βόρεια Κορέα έχει ήδη δημιουργήσει και δεύτερη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στην ίδια περιοχή.

Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας είχε ανακοινώσει ότι εντόπισε τη νέα εγκατάσταση, συγκρίνοντας δορυφορικές εικόνες από την περίοδο κατασκευής της με φωτογραφίες που είχαν δημοσιοποιήσει τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, κατά την επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν τον περασμένο Ιούνιο.

North Korea has built an extension to its original uranium-enrichment plant at its Yongbyon nuclear complex as it continues to expand its production of weapons-grade material, UN nuclear watchdog chief Rafael Grossi says. https://t.co/e7dJXjzoYn — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 18, 2026

Γιατί προκαλεί ανησυχία η επέκταση των πυρηνικών εγκαταστάσεων

Ο εμπλουτισμός ουρανίου αποτελεί βασικό στάδιο για την παραγωγή πυρηνικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικών κεφαλών. Ως εκ τούτου, η δημιουργία πρόσθετων εγκαταστάσεων ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά την παραγωγική ικανότητα της Βόρειας Κορέας, ενισχύοντας τις δυνατότητές της στον πυρηνικό τομέα.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πόσος εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί στο νέο τμήμα, αλλά και εάν αυτό έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Ενημερώνοντας την περασμένη Τετάρτη το διοικητικό συμβούλιο του IAEA, ο Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επέκταση του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου της Πιονγιάνγκ. Η παράλληλη ανάπτυξη περισσότερων εγκαταστάσεων δημιουργεί, άλλωστε, πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με τις ποσότητες πυρηνικού υλικού που θα μπορεί να παράγει η χώρα τα επόμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ο διεθνής οργανισμός αντιμετωπίζει σοβαρούς περιορισμούς στην παρακολούθηση των πυρηνικών δραστηριοτήτων της Βόρειας Κορέας. Οι επιθεωρητές του έχουν αποχωρήσει από τη χώρα από το 2009 και, έκτοτε, η αξιολόγηση του πυρηνικού προγράμματος βασίζεται κυρίως σε δορυφορικές εικόνες, δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και άλλες τεχνικές παρακολούθησης.

Κατά συνέπεια, ο IAEA μπορεί να εντοπίζει νέες κατασκευές και ενδείξεις δραστηριότητας, χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα φυσικής επιθεώρησης των εγκαταστάσεων ή ακριβούς προσδιορισμού των ποσοτήτων πυρηνικού υλικού που παράγονται.

North Korea has expanded a uranium enrichment facility at its main nuclear complex, raising concerns about the country’s growing capacity to produce material for nuclear weapons, according to the United Nations’ nuclear watchdog. https://t.co/w2pDbLq6qR — Stars and Stripes (@starsandstripes) November 21, 2026

Η στρατηγική του Κιμ Γιονγκ Ουν για την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου

Η επέκταση στο Γιονγκμπιόν εντάσσεται στη στρατηγική του Κιμ Γιονγκ Ουν για τη σημαντική ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει επανειλημμένα θέσει ως προτεραιότητα την αύξηση της παραγωγής πυρηνικού υλικού και την ανάπτυξη νέων πυρηνικών όπλων, παρουσιάζοντας την ενίσχυση των στρατηγικών δυνατοτήτων της χώρας ως βασικό πυλώνα της εθνικής της ασφάλειας.

Πέρα από το Γιονγκμπιόν, στο επίκεντρο της διεθνούς παρακολούθησης βρίσκεται και το Κανγκσόν, κοντά στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ, όπου έχει επίσης εντοπιστεί εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου.

Οι τελευταίες αποκαλύψεις ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας συνεχίζει να αναπτύσσεται με αμείωτους ρυθμούς, παρά τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις πολυετείς διπλωματικές προσπάθειες για τον πυρηνικό αφοπλισμό της Κορεατικής Χερσονήσου.

Αν και δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια η πραγματική δυναμικότητα των νέων εγκαταστάσεων, η επέκτασή τους καταδεικνύει ότι η Πιονγιάνγκ εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στην παραγωγή πυρηνικού υλικού, εντείνοντας τις ανησυχίες για την περαιτέρω ενίσχυση του οπλοστασίου της.

Πηγή: Wall Street Journal