Τουλάχιστον 39 άνθρωποι αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση, δυτικά της Τζακάρτας, πρωτεύουσας της Ινδονησίας.

🚨🔥 #LoÚltimo | Un incendio en una fábrica de confitería al oeste de Yakarta, Indonesia, dejó al menos 39 personas desaparecidas y cuatro heridas, de acuerdo con los servicios de rescate. https://t.co/BjQWLFFdJ3

— heraldousa (@heraldousa) November 22, 2026