Τουλάχιστον 39 άνθρωποι αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση, δυτικά της Τζακάρτας, πρωτεύουσας της Ινδονησίας.
🚨🔥 #LoÚltimo | Un incendio en una fábrica de confitería al oeste de Yakarta, Indonesia, dejó al menos 39 personas desaparecidas y cuatro heridas, de acuerdo con los servicios de rescate. https://t.co/BjQWLFFdJ3
— heraldousa (@heraldousa) November 22, 2026
«Μέχρι στιγμής, εξακολουθούν να αναζητούνται 39 άνθρωποι», δήλωσε ο αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης, Ρίζκι Ντβιαντό, προσθέτοντας πως άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.
🚨BREAKING NEWS🚨
Kebakaran besar Terjadi di PT Fonusa (salah satu produknya adalah permen milkita) yang berada di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu, 21 November 2026 Sore.
Dikabarkan 42 orang masih terjebak di dalam. 🥀 https://t.co/Cpr4bFTQRI
— Info Jateng (@Jateng_Twit) November 22, 2026
Kebakaran hebat di PT Unican, Cikande. Kabar yang beredar menyebutkan sekitar 42 orang masih terjebak di dalam gedung dan belum bisa dievakuasi akibat besarnya kobaran api. https://t.co/G6VKRKFDfs
— kronzaxx (@kronzaxx) November 22, 2026