Την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθι με στόχο το δυτικό τμήμα της ανακοίνωσε η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών.
Η δυτική ακτογραμμή του βασιλείου φιλοξενεί κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, μεταξύ των οποίων ο πετρελαϊκός τερματικός σταθμός της Γιάνμπου, όπου καταλήγει ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης, καθώς και το διυλιστήριο της Τζαζάν.
#BREAKING: Coalition says air defenses intercepted and destroyed a ballistic missile launched by the Houthi terrorist militia toward Saudi Arabia’s western region. https://t.co/AGa0goNHB4
— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) November 21, 2026