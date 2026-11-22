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Την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθι με στόχο το δυτικό τμήμα της ανακοίνωσε η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Η δυτική ακτογραμμή του βασιλείου φιλοξενεί κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, μεταξύ των οποίων ο πετρελαϊκός τερματικός σταθμός της Γιάνμπου, όπου καταλήγει ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης, καθώς και το διυλιστήριο της Τζαζάν.