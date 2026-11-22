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Τις αναφορές περί απειλής κατά της ιερής πόλης της Μέκκας στη Σαουδική Αραβία απέρριψαν οι Χούθι, μετά την προειδοποίηση κινδύνου που εξέδωσαν οι σαουδαραβικές αρχές για την ευρύτερη περιοχή της ομώνυμης επαρχίας.

Ο εκπρόσωπος του στρατού των Χούθι, Γιαχία Σάρι, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει απειλή για τη Μέκκα», σχολιάζοντας τον συναγερμό που ενεργοποιήθηκε από τις σαουδαραβικές αρχές στις 20:40 GMT και ήρθη λίγο αργότερα.

Saudi-led coalition says it intercepted and destroyed a ballistic missile launched by Yemen’s Houthis toward western Saudi Arabia ⚠️ Saudi Civil Defense also issued alert warning of danger in the Mecca region https://t.co/Z9CWh447py https://t.co/d56si3X1Fk Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Παράταση αποδοχής παλαιών κληρονομιών με «απειλητικά» χρέη – Τι εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης — Anadolu English (@anadoluagency) November 21, 2026

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Σάρι υποστήριξε ότι «ο λαός της Υεμένης είναι αυτός που αγιάζει τη Μέκκα και όλους τους ιερούς τόπους του Ισλάμ».

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία ότι «διαδίδει ένα μεγάλο ψέμα ισχυριζόμενη ότι υπάρχει απειλή στην περιοχή της Μέκκας», προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις των Χούθι έχουν ως στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις της χώρας.

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν και πολεμούν κατά της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία έχει τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι έχουν στοχοποιήσει την ιερότερη πόλη του Ισλάμ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η Σαουδική Αραβία έχει αναχαιτίσει αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς τη Μέκκα τους τελευταίους μήνες.