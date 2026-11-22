Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των ATP Finals στο Τορίνο, επικρατώντας του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 7-6(0), 6-4 στον δεύτερο ημιτελικό.
Έτσι, σήμερα την Κυριακή (22/11), στις 19:00, θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ με έπαθλο το τρόπαιο της διοργάνωσης.
SASCHA 👉 FINALS BOUND 🎟️
@AlexZverev storms into the showpiece match in Turin without dropping a set!
#NittoATPFinals https://t.co/XArXK26E6a
— ATP Tour (@atptour) November 21, 2026
Ο Γερμανός κυριάρχησε στο tie break του πρώτου σετ, το οποίο κατέκτησε χωρίς να χάσει πόντο (7-0), ενώ στο δεύτερο πέτυχε το καθοριστικό break στο έβδομο game και διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος, φτάνοντας στη νίκη με 6-4.
Ο Ζβέρεφ θα διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο του στα ATP Finals, έχοντας κατακτήσει τη διοργάνωση το 2018 και το 2021. Από την πλευρά του, ο Αλκαράθ θα βρεθεί για δεύτερη φορά στον τελικό, αναζητώντας τον πρώτο τίτλο του, μετά την περσινή ήττα από τον Γιάνικ Σίνερ.
For The Title 🏆
Who claims the 2026 #NittoATPFinals crown? 👑
@carlosalcaraz @AlexZverev https://t.co/UhbLVcvpEU
— ATP Tour (@atptour) November 21, 2026