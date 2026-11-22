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Σε διαπραγματεύσεις με το Likud του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη διερεύνηση του ενδεχομένου σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας προχωρά ο κεντρώος Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει ανατεθεί η προσπάθεια συγκρότησης της επόμενης κυβέρνησης του Ισραήλ, ενώ το δεξιό κόμμα έχει θέσει ήδη συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του σε έναν πιθανό κυβερνητικό συνασπισμό.

Οι συνομιλίες αναμένεται να αρχίσουν την Κυριακή, με το κόμμα Yashar του πρώην αρχηγού του ισραηλινού στρατού να κάνει λόγο για ένδειξη «πραγματικής δέσμευσης για τον σχηματισμό της ευρύτερης δυνατής κυβέρνησης».

Διχασμός για τις επιλογές σχηματισμού κυβέρνησης

Περιθώριο έως τον επόμενο μήνα διαθέτει ο Άιζενκοτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης, μετά τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου, οι οποίες δεν ανέδειξαν αυτοδύναμη πλειοψηφία για κανένα από τα δύο πολιτικά στρατόπεδα.

Ωστόσο, στο εσωτερικό του μπλοκ του καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τις συμμαχίες που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Στο τραπέζι βρίσκονται τόσο το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα και τα αραβικά κόμματα όσο και η προοπτική μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του Likud.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Άιζενκοτ έδωσε εντολή στη διαπραγματευτική ομάδα του να απευθύνει πρόσκληση στους εκπροσώπους του Likud για έναν νέο κύκλο συνομιλιών, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές. Αντιπροσωπείες των δύο κομμάτων είχαν ήδη συναντηθεί την περασμένη Κυριακή.

Παρά το γεγονός ότι ο επικεφαλής του Yashar έχει εμφανιστεί στο παρελθόν ανοιχτός στη συμμετοχή στελεχών του Likud σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε κυβερνητικό σχήμα υπό την ηγεσία του Νετανιάχου.

Οι όροι του Likud για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης, το Likud παρουσίασε τις προϋποθέσεις του για τη συμμετοχή σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, την οποία υποστηρίζει ο απερχόμενος πρωθυπουργός.

Μεταξύ άλλων, ζήτησε να σταματήσουν «όλες οι προσωπικές επιθέσεις και η υποκίνηση στο μίσος» σε βάρος του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του.

Παράλληλα, απαίτησε την έκδοση κοινής δήλωσης, με την οποία τα συμμετέχοντα κόμματα θα δεσμεύονται υπέρ της διατήρησης του Ισραήλ ως κράτους-έθνους του εβραϊκού λαού.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση ουσιαστικά αποκλείει τη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων, τα οποία διαθέτουν συνολικά 19 έδρες και αντιτίθενται στην παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία.

Ο ίδιος και το πολιτικό του μπλοκ έχουν επανειλημμένα επικρίνει τα συγκεκριμένα κόμματα, κατηγορώντας, μεταξύ άλλων, τις ηγεσίες τους ότι αρνούνται να χαρακτηρίσουν τη Χαμάς «τρομοκρατική οργάνωση», παρά την καταδίκη της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Απόρριψη παλαιστινιακού κράτους στις προϋποθέσεις του Likud

Την ίδια ώρα, το Likud παρουσίασε ένα πλαίσιο πολιτικών αρχών που θεωρεί απαραίτητο να διέπει τη λειτουργία μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Στις βασικές θέσεις του περιλαμβάνονται η απόρριψη της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, η διατήρηση των περιοχών που έχει καταλάβει το Ισραήλ στη Συρία, στον Λίβανο και στη Γάζα, καθώς και η επίτευξη συμφωνίας για τη στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων Εβραίων.