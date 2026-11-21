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Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση προκάλεσε η νέα ιρανική επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του βασιλείου, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για υλικές ζημιές, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν δεν προσδιόρισε την ακριβή τοποθεσία της εγκατάστασης που δέχθηκε το πλήγμα.

As a result of the heinous Iranian aggression, a civilian industrial facility was targeted, causing a fire at the site. Civil Defence is working to bring the fire under control. Preliminary reports indicate material damage, with no injuries reported. #Bahrain #MOI Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Παράταση αποδοχής παλαιών κληρονομιών με «απειλητικά» χρέη – Τι εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης — وزارة الداخلية – Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 21, 2026

Ωστόσο, δύο κάτοικοι δήλωσαν σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ότι είδαν πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από τη Σίτρα, το ανατολικό νησί του Μπαχρέιν, όπου συγκεντρώνονται σημαντικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το διυλιστήριο της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Bapco.

Σε επιφυλακή οι αρχές μετά τις διαδοχικές επιθέσεις

Νωρίτερα, οι αρχές του βασιλείου είχαν εκδώσει προειδοποίηση για ενδεχόμενη απειλή, στον απόηχο των ιρανικών πληγμάτων που είχαν ήδη σημειωθεί κατά του Μπαχρέιν τις προηγούμενες ημέρες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, το ισχυρότερο στρατιωτικό σώμα της χώρας, έχουν ανακοινώσει ότι πραγματοποίησαν επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο έδαφος του βασιλείου.

Το Μπαχρέιν είχε βρεθεί στο στόχαστρο για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, ενώ μία από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν την Τετάρτη ακολούθησε τα αμερικανικά πλήγματα κατά του ιρανικού νησιού Κεσμ.

Στο επίκεντρο της έντασης τα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα σήμερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο, σύμφωνα με τους ιρανικούς ισχυρισμούς, κατευθυνόταν προς το νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ.

Η νέα επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, μετά τη σύγκρουση που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου, με αφετηρία την ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.

Κατά την κορύφωση των εχθροπραξιών, η Τεχεράνη εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον χωρών του Κόλπου που διατηρούν συμμαχικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διευρύνοντας το γεωγραφικό αποτύπωμα της σύγκρουσης και εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.