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Πρωτοφανείς σκηνές, μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, με αστυνομικούς να καταδιώκουν και εν τέλει να ακινητοποιούν όχημα, η οδηγός του οποίου αγνόησε το σήμα τους σε έλεγχο.

Οι εικόνες που φαίνονται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, μοιάζουν σαν από ταινία είναι όμως πραγματικότητα. Η οδηγός φέρεται να αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και τότε άρχισε καταδίωξη στη λεωφόρο Συγγρού, που σταμάτησε μόνο όταν τα περιπολικά κύκλωσαν το ασημί αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταδίωξη με δύο περιπολικά και δύο μηχανές, κατάφεραν να βγάλουν από το όχημα της την οδηγό καθώς είχε κλειδώσει τις πόρτες και αρνούταν να αποβιβαστεί!

Η οδηγός κατέληξε με χειροπέδες στα χέρια καθώς συνελήφθη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.