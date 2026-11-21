Με την Ελασσόνα ως τελευταίο σταθμό, ολοκλήρωσε το βράδυ της σημερινής ημέρας την τριήμερη περιοδεία του στη Θεσσαλία ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ άσκησε κριτική κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για «κράτος ρουσφετομάγαζο» και διαδοχικά σκάνδαλα, ενώ έθεσε στο επίκεντρο ζητήματα διαφθοράς, ατιμωρησίας και θεσμικής λειτουργίας.

«Ποιο είναι το μέλλον μας; Ένα κράτος ρουσφετομάγαζο της Νέας Δημοκρατίας, κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα σκάνδαλο. Τη μια εβδομάδα, υπουργός επιδιώκει να περάσει το παιδί του στο Πανεπιστήμιο με διαδικασίες απαξιωτικές για τα άλλα παιδιά. Την άλλη εβδομάδα τα αδέλφια βουλευτή παίρνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με απευθείας αναθέσεις», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης προσθέτοντας:

«Το ψάρι, όμως, βρωμάει από το κεφάλι. Αποκαλύπτεται στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές, ότι ο κ. Τσαβδαρίδης έκανε στημένες ερωτήσεις στους πρωταγωνιστές του σκανδάλου όταν προςσήλθαν ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή. Όταν το Μέγαρο Μαξίμου του δίνει σήμα πως “όλα επιτρέπονται”, θα σεβαστεί τον κόπο των παιδιών του ελληνικού λαού; Η διαφθορά και η ατιμωρησία πρέπει να τελειώσουν».

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε την κοινοβουλευτική πίεση για λογοδοσία που ασκεί καθημερινά στη Νέα Δημοκρατία η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με πρόγραμμα, στελέχη, κοινοβουλευτική παρουσία και αυτονομία. Δεν είναι κόμμα ΙΧ εξυπηρέτησης προσωπικών ηγετικιών φιλοδοξιών. Εμείς δίνουμε καθημερινά αγώνες στην κοινωνία και το κοινοβούλιο. Φανταστείτε να μην ήταν το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, θα είχε αποτραπεί η ψήφιση του άρθρου 23; Θα είχε ψηφιστεί το άρθρο του κ. Πιερρακάκη και για τους δανειολήπτες που είναι στα νύχια των funds, θα σήμαινε ότι αν αδυνατούσαν να πληρώσουν λίγες δόσεις, θα έχαναν χωρίς δικαστική απόφαση την περιουσία τους. Η κοινοβουλευτική μας παρουσία εκθέτει καθημερινά τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε.

Ερχόμενος στα θέματα της οικονομίας, σημείωσε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μηχανισμό μεταφοράς των καταναλωτών από τα πράσινα στα σταθερά μπλε τιμολόγια ρεύματος που είναι φθηνότερα. Πρόταση που απορρίφθηκε από την κυβέρνηση αν και δεν είχε δημοσιονομικό κόστος.

«Τι κόστιζε στη Νέα Δημοκρατία να ακολουθήσει το δικό μας παράδειγμα απολιγνιτοποίησης που προέβλεπε επένδυση στο δίκτυο και την αποθήκευση; Σήμερα παράγουμε πράσινη ενέργεια και επειδή δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε, τη δίνουμε στη Βουλγαρία και μετά την αγοράζουμε από εκεί πανάκριβη. Γιατί δεν ακολούθησαν την πρόταση μας; Ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε συνεταιρισμός θα είχε μια ενεργειακή κοινότητα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν τα υιοθέτησε γιατί θελει να τα έχει καλά με το καρτέλ της ενέργειας», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζοντας την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έθεσε την περιφερειακή ανάπτυξη και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ως κεντρικούς στόχους του κόμματος.

«Η κοινωνία θα συγκρίνει το βίωμα της από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Είμαι σίγουρος ότι στη ζυγαριά της προοπτικής και της ελπίδας, η Δημοκρατική Παράταξη θα νικήσει και αυτή η νίκη θα είναι νίκη του λαού», τόνισε.

«Εμείς δώσαμε αξιοπρέπεια στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο και θα τους ξαναδώσουμε», κατέληξε.

Νωρίτερα ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τους σεισμόπληκτους στο Δαμάσι, που εξακολουθούν να διαμένουν στα κοντέινερ, και τον Τύρναβο.