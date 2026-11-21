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Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν δύο άνδρες, ηλικίας 33 και 51 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη συμμορίας που από τον Ιανουάριο του 2026 είχε διαπράξει σειρά κλοπών χαλκοσωλήνων από κατοικίες και άλλα κτίρια στη Δυτική Αττική, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη από τη μεταπώλησή τους σε κλεπταποδόχους.

Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν το πρωί της 19ης Νοεμβρίου 2026 στο Καματερό από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού.

Η δικογραφία αφορά, μεταξύ άλλων, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, για κοινώς επικίνδυνη βλάβη και παρακώλυση της λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση τους

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το πρωί της 19ης Νοεμβρίου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι περιπολούσαν στο Καματερό, θεώρησαν ύποπτες τις κινήσεις του 33χρονου και προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά την έρευνα στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 18 κομμένα τμήματα χαλκοσωλήνων, ένας σουγιάς και ένα πολυεργαλείο. Ο 33χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού.

Ακολούθησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αστυνομικοί εντόπισαν λίγο αργότερα και τον 51χρονο συνεργό του. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το όχημα που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποιούσε η συμμορία για τη διάπραξη των κλοπών.

Πάνω από 50 μέτρα χαλκοσωλήνων η λεία

Περισσότερα από 50 μέτρα χαλκοσωλήνων εκτιμάται ότι είχαν αφαιρέσει συνολικά οι δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.

Ενδεικτική της συστηματικής δράσης τους είναι η πρακτική που φέρονται να ακολουθούσαν σε τρεις περιπτώσεις, καθώς επέστρεψαν στις ίδιες κατοικίες και διέπραξαν εκ νέου κλοπές, σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αφαιρέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες χαλκού.

Από τη συνεργασία αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, Πετρούπολης και Ιλίου, εξιχνιάστηκαν συνολικά 15 περιπτώσεις κλοπών από κατοικίες στις συγκεκριμένες περιοχές.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.